Grey's Anatomy 17: torna Lexie Grey

Ora, un annuncio ha ottenuto grande attenzione mediatica, stiamo ovviamente parlando del rinnovo della serie TV per la diciottesima stagione. La notizia ha subito conquistato i fan tanto da contare al momento più di 650.000 like su Instagram.

Non ci sono anticipazioni o indiscrezioni per quanto riguarda la possibile data di inizio delle riprese e la distribuzione dei nuovi episodi, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.