Gangs of London 2, in arrivo la seconda stagione della serie tv

Nuova line-up in cabina di regia per il ritorno del cult Sky Original inglese candidato ai Bafta. Le riprese dei nuovi episodi al via nella tarda primavera

Annunciati oggi i registi della seconda stagione di Gangs of London , il successo globale Sky Original candidato ai Bafta, prodotto da Pulse Films in associazione con SISTER, per Sky Studios e AMC. Il pluripremiato Corin Hardy (The Nun), che ha già diretto quattro episodi della prima serie, sarà Lead Director e produttore esecutivo e dirigerà quattro dei nuovi episodi. Gli acclamati registi Marcela Said (Lupin, Narcos Mexico) e Nima Nourizadeh (American Ultra) dirigeranno due episodi ciascuno. La seconda stagione di Gangs of London andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW in tutti i mercati in cui opera Sky.

Il creatore della serie Gareth Evans e il suo partner creativo Matt Flannery torneranno come produttori esecutivi insieme a Thomas Benski per Pulse Films. Tom Butterworth sarà Lead Writer e produttore esecutivo, curerà quattro degli otto episodi e sarà a capo del team di scrittura.

La prima stagione di Gangs of London, che ha avuto un grande successo di critica ed è stata candidata ai BAFTA, è la serie originale Sky ad aver registrato il maggior successo di pubblico degli ultimi cinque anni al debutto su Sky Atlantic in UK e ha fatto segnare numeri da record anche in Italia su Sky. Negli Stati Uniti, la serie ha debuttato ad aprile sul canale lineare AMC + e ha contribuito al lancio della nuova piattaforma streaming, diventando rapidamente una delle sue serie più seguite. A livello internazionale, Gangs of London ha raccolto un grande successo in Europa, America Latina, Australia, Giappone e più recentemente in Cina.

Corin Hardy, Lead Director della seconda stagione di Gangs of London, ha dichiarato: “Aiutare Gareth e il team a dare vita alla prima serie di Gangs of London è stato un tuffo rinvigorente nel mondo della televisione cinematografica. Sono molto orgoglioso delle nomination ai BAFTA, è un vero tributo all'incredibile cast e troupe e all’enorme sforzo di squadra. La risposta del pubblico è stata fenomenale ed è quindi un onore ricevere le redini della seconda serie per continuare a costruire il nostro mondo (sotterraneo) e iniziare a raccontare il prossimo capitolo di questa adrenalinica ed emozionante saga criminale".

Gareth Evans, produttore esecutivo: “Lavorare a fianco di un team di creativi così talentuoso ha reso Gangs of London un'esperienza davvero straordinaria per noi. L'intento era sempre che lo spettacolo prendesse le convenzioni della lunga serialità televisiva e le fondesse con una sensibilità cinematografica di genere. Non avrei potuto sperare in una coppia migliore con cui condividere i compiti di regia di Xavier Gens e Corin Hardy. E ora che "Gangs" sta scaldando i motori in vista della seconda stagione, Matt Flannery e io non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo Corin e gli altri. Non ho dubbi che, sotto la sua direzione, il viaggio di questo incredibile cast sarà adrenalinico e viscerale, pieno di emozioni e spargimenti di sangue".

Thomas Benski, CEO Pulse Films ha commentato: “Fin dall'inizio Gareth, Matt e io eravamo chiaramente e ambiziosamente intenzionati a creare uno spettacolo innovativo per veri registi. Dopo il successo della prima serie, siamo entusiasti di aver messo insieme un gruppo di registi così straordinariamente eclettico e diversificato per raccontare il prossimo capitolo di Gangs of London. Con il ritorno di Corin Hardy come Lead Director e con Marcela Said e Nima Nourizadeh che si uniscono al team, abbiamo creato un team di registi moderno, per consolidare la storia dei nostri amati (e assediati) personaggi che hanno affascinato i fan di tutto il mondo".

Gangs of London – Seconda stagione è una serie commissionata da Zai Bennett, Managing Director Content di Sky UK con Gabriel Silver produttore esecutivo per Sky Studios. Gareth Evans e il suo partner creativo Matt Flannery tornano come produttori esecutivi insieme a Thomas Benski. Hugh Warren e Helen Grégory sono produttori esecutivi per Pulse Films insieme a Jane Featherstone per SISTER e Corin Hardy rappresentata da Hugo Young per Independent e Rich Cook per Range Media. La serie è prodotta da Pulse Films in associazione con SISTER, per Sky Studios e AMC.

La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution e Pulse Films.