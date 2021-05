Sex and The City, nel revival niente Samantha, ma tre nuovi personaggi

Il nuovo capitolo della saga capitanata da Carrie Bradshaw si intitolerà "And Just Like That…" e avrà tre nuovi personaggi, scelti nell'ottica di dare una maggiore attenzione alla diversità. E che potrebbero fare dimenticare la "grande assente", ossia Kim Cattrall che ha detto no al reboot

And Just Like That…, il revival della serie televisiva Sex and the City, conterà tre nuovi personaggi che sono stati scelti nell'ottica di dare maggiore attenzione (e spazio) alla diversità. Tre nuovi ruoli che potrebbero far dimenticare la "grande assente" del progetto, ossia Samantha Jones.



L'attrice che la interpretava nella serie originale, Kim Cattrall, non ha voluto fare parte del cast del reboot, la stessa scelta presa anche da Chris Noth, l'interprete di Mr. Big. Però a controbilanciare queste due assenze ci saranno tre interessanti nuove presenze.



Sono infatti appena arrivate nuove indiscrezioni circa personaggi inediti che ruoteranno attorno ai tre fulcri principali della storia, le "originali" Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kistin Davis). I tre nuovi ruoli vedranno sul set altrettante attrici di diversa etnia.



"I produttori esecutivi Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King non volevano raccontare una storia con una writing room composta solo di persone bianche, o un cast composto solo da attori bianchi, perché non riflette New York. Per questo stanno cercando di essere più consapevoli nel comprendere come la New York della serie possa riflettere la New York di oggi", aveva anticipato Casey Bloys della HBO, che produce il revival And Just Like That...

Era stato lo stesso Bloys a spiegare anche come verrà motivata l'assenza di Samantha Jones, che dovrebbe essere illustrata al pubblico subito all'inizio del primo episodio del reboot: "(La nuova serie) è come la realtà che conosciamo tutti: le persone entrano nella nostra vita e le persone escono dalla nostra vita. Vecchi amici spariscono e altri arrivano. Tutto è molto in linea con gli stadi della vita", ha dichiarato Casey Bloys.