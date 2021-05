Mayans M.C., quarta stagione per lo spin-off di Sons of Anarchy

Ottime notizie per i fan di “Mayans M.C.”. La serie TV, spin-off di “ Sons of Anarchy ” , è stata rinnovata ufficialmente per una quarta stagione da “FX”. Grande soddisfazione per Kurt Sutter , creatore dello show insieme con Elgin James .

Il rinnovo è stato ufficializzato nonostante la terza stagione non si sia ancora conclusa. Il grande finale è dietro l’angolo, in onda l’ 11 maggio negli Stati Uniti.

Cosa sapere su Mayans

Lanciata nel 2018, “Mayans M.C.” ha già prodotto ben 30 episodi. La storia è ambientata dopo gli eventi narrati nell’ultima stagione di “Sons of Anarchy”. Non è dunque possibile guardarla senza ricevere degli enormi spoiler sulla precedente produzione di Kurt Sutter.

Spoiler Alert inevitabile. Il protagonista è Ezekiel Reyes, noto a tutti come EZ. È appena uscito di prigione e punta a farsi un nome nel club Mayans MC, del quale è però un semplice prospect. Si tratta, dunque, dell’ultimo arrivato, in lotta con altri per ottenere la patch ufficiale da membro.

Questa va guadagnata in strada, sfrecciando sull’asfalto, facendo qualsiasi cosa sia nell’interesse del club motociclistico, il cui giro d’affari è decisamente vario. Siamo ben distanti da Charming, al confine tra California e Messico.

EZ non è il più forte di tutti ma ha una menta brillante. È questa la sua arma segreta, insieme con una grande voglia di rivalsa. Dopo aver ucciso un agente di Polizia per errore, è costretto a stringere un accordo con la DEA, passando loro informazioni cruciali sul cartello di Galindo, presente anche in “SOA”. Il tutto mentre i Mayans sono in aperta guerra con il gruppo ribelle dei Los Olvidados.

Ecco il cast principale:

J.D. Pardo: Ezekiel “EZ” Reyes

Sarah Bolger: Emily Thomas

Clayton Cardenas: Angel Reyes

Michael Irby: Obispo “Bishop” Losa

Carla Baratta: Adelita

Richard Cabral: Johnny “Coco” Cruz

Raoul Trujillo: Che “Taza” Romero

Antonio Jaramillo: Michael “Riz” Ariza

Danny Pino: Miguel Galindo

Emilio Rivera: Marcus Alvarez

Edward James Olmos: Felipe Reyes

Ecco il commento di Nick Grad, presidente della programmazione originale di “FX Entertainment”, dopo l’annuncio del rinnovo: “Elgin James, i suoi collaboratori e il cast hanno creato un’altra epica stagione di ‘Mayans M.C.’. Hanno raccontato storie che vanno ben oltre il confine dove il club traffica e sopravvive.

Ecco, invece, il commento di James: “Sono in debito con ‘FX’ e ‘20th Television’ per averci permesso di continuare a raccontare le storie dei personaggi creati da me e Kurt Sutter. Nella quarta stagione esploreremo ancor di più le verità di ognuno di loro, dando a ogni sceneggiatore e membro del cast la chance di rivendicare il proprio posto come narratore”.