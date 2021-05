Succession 3, Alexander Skarsgard nel cast della nuova stagione

approfondimento

Succession 3: le riprese, forse, cominceranno entro la fine del 2020

Il finale della seconda stagione ha confermato il successo della serie: è stato visto da oltre 1,1 milione di spettatori, riuscendo ad aumentare del 12% gli appassionati che si erano sintonizzati nella puntata conclusiva della prima parte della serie. Non solo: la prima puntata della seconda stagione ha raggiunto la cifra record di 1,2 milioni di spettatori, portando “Succession” ad essere uno dei prodotti di punta di HBO. Per quanto riguarda la terza stagione, la sceneggiatrice Lucy Prebble e i suoi colleghi avevano recentemente dichiarato: "La stanza degli sceneggiatori è molto democratica. Esaminiamo e riscriviamo il lavoro reciproco e gli script finali vanno al creatore, Jesse Armstrong, che esegue un passaggio finale. Come molte televisioni statunitensi, è molto democratico". E poi ancora: "Sono i primi tempi in termini di trama. Una delle cose più difficili dello show è che non vuoi che stia troppo con il naso in quello che sta accadendo oggi nel mondo. Vuoi che l'aspetto emotivo sia vero ma non troppo parallelo a ciò che sta accadendo oggi. Ci sono molte discussioni sul significato della fine della seconda stagione, in riferimento a quella particolare relazione tra Logan e Kendall. Ci sono anche molte discussioni su come diventare più internazionali di quanto non siamo mai stati prima, avendo a che fare con il rapporto tra l'industria dei media e i Paesi internazionali. Inseriscono, controllano, finanziano i media, in maniera in cui non si parla tanto chiaramente come si dovrebbe. Non posso parlarne troppo perché potremmo non fare quell'arco narrativo ma ci sono grandi discussioni su come Paesi e media s'intersecano".

Alexander Skarsgard, chi è

Skarsgard è un attore svedese. Noto principalmente con il ruolo di Eric Northman nella serie televisiva “True Blood”, ha lavorato anche al cinema in film come “Zoolander”, “Melancholia”, “Quel che sapeva Maisie”, “Diario di una teenager” e come protagonista in “The Legend of Tarzan” e” Godzilla vs. Kong”. Nel 2017 ha recitato nella serie televisiva “Big Little Lies - Piccole grandi bugie”, per la quale si è aggiudicato un Premio Emmy, un Golden Globe e un Critics' Choice Awards come Miglior attore non protagonista in una serie.