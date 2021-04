Yasuke, il trailer della serie tv anime Netflix sul primo samurai nero

È stato diffuso in rete il video che anticipa le immagini che vedremo nella nuova serie animata che racconta la storia di un uomo africano arrivato in Giappone alla fine del Cinquecento e che combatterà per un signore locale. Si tratta di una figura storica realmente esistita. La serie anime arriverà il 29 aprile su Netflix (disponibile anche su Sky Q)

Netflix ha pubblicato sul suo canale YouTube il teaser trailer di Yasuke , la nuova serie animata che arriverà dal 29 aprile sulla piattaforma in streaming (disponibile anche su Sky Q). Questa serie anime ha come protagonista una figura storica realmente esistita: un uomo africano che verso la fine del Cinquecento arrivò in Giappone e qui incominciò a combattere come guerriero per un signore locale. Si tratta quindi del primo samurai nero della storia e Yasuke ne racconta la vita avventurosa il cui fil rouge è davvero rouge: sangue puro. L'ambientazione della storia ha come cornice il Giappone medievale, nella sua epoca più sanguinolenta e bellicosa. A dominare questa era erano sono appunto i samurai, mitici guerrieri che all'arte della guerra mescolano misteriosamente anche la magia.

Yasuke, la serie animata sul primo samurai nero



Una profezia rivelerà che è atteso l'arrivo di un samurai dalla pelle nera, vero e proprio deus ex machina a cui spetterà il compito di salvare il paese dalla distruzione totale.

Ad arrivare sarà Yasuke, un ronin (che significa samurai privo di padrone) che in passato ha lavorato come barcaiolo.

A lui spetterà l'arduo compito di salvare il villaggio dalla devastazione. Al suo arrivo, infatti, i daimyo (ossia i signori feudali) stanno lottando per accaparrarsi il paesino in cui il ronin è appena approdato. Yasuke non si tirerà indietro e sfodererà prontamente la sua spada letale.

Il contorno è un piatto che per alcuni potrebbe rivelarsi alquanto indigesto: violenza all'ennesima potenza, accompagnata da litri di sangue sparsi un po' ovunque. Insomma, il piatto forte di chiunque ami il genere anime.



Nella versione originale dello show, il doppiaggio del guerriero protagonista si deve al rapper e attore LaKeith Stanfield.

Quest'ultimo ha recitato nei film Selma, Straight Outta Compton e Get Out e nella serie televisiva Atlanta.

Tra gli ultimi suoi lavori al cinema, ricordiamo la sua partecipazione alla recente pellicola candidata all'Oscar Judas and the Black Messiah.

Anche la colonna sonora di Yasuke coinvolge il mondo del rap e dell'hip-hop: a comporla è stato Flying Lotus, artista famoso e molto apprezzato per il suo sound hip-hop "speziato" da un certo sperimentalismo saporitissimo. Insomma, per rimanere in tema Giappone, uno show dal gusto deciso e fortissimo del wasabi.