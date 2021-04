Barry, stasera su Sky Atlantic il finale della prima stagione

Gli ultimi due episodi, il settimo e l'ottavo, della prima stagione della dark comedy con Bill Hader andranno in onda su Sky Atlantic stasera, 26 aprile, alle 23.15, dopo 'The Nevers'. La S02 sarà disponibile da lunedì 3 maggio Condividi:

Stasera, lunedì 26 aprile, andrà in onda su Sky Atlantic il finale della prima stagione di Barry, la riuscitissima dark comedy di HBO con protagonista Bill Hader. L'appuntamento è per le 23.15, subito dopo The Nevers. Di seguito le sinossi degli episodi 7 e 8.

Barry, episodio 7

Dopo il disastro accaduto presso la pista di atterraggio a causa del folle e violento Taylor, Barry deve prendere una decisione difficilissima per evitare di essere catturato. Goran è furibondo con Fuches, che l'ha convinto a dichiarare guerra al boliviano Cristobal Sifuentes. Sally ha assolutamente bisogno di spaccare durante la serata dedicata a Shakespeare, perché sarà presente anche un importante agente di Hollywood, ma ha paura di non poter contare su Barry, che in effetti non è molto presente...se solo sapesse! Nonostante tutti le dicano che le cose sono esattamente come sembrano, Janice sente che qualcosa non torna, che manca una tessera fondamentale del puzzle riguardante l'omicidio di Ryan Madison.

Barry, episodio 8 (finale di stagione)

Barry ha deciso: è arrivato il momento di gettarsi alle spalle la sua vecchia esistenza e dare ufficialmente inizio alla sua nuova vita, costi quel che costi. Goran chiama a rapporto un killer per sbarazzarsi a dovere di Fuches. Janice e la sua squadra chiudono ufficialmente il caso Ryan Madison, più complesso (e assurdo) del previsto. Gene spera ancora di fare colpo sulla sua amata detective. Sally mette tutta sé stessa nella sua interpretazione di Macbeth, ma è grazie a Barry se riesce a lasciare il segno. Noho Hank si ritrova all'improvviso in una posizione decisamente inaspettata.

Barry, la seconda stagione su Sky e NOW

La seconda stagione di Barry andrà in onda su Sky Atlantic da lunedì 3 maggio alle 23.15, sempre dopo The Nevers. Sarà disponibile on demand e in streaming su NOW. La serie è stata rinnovata da HBO per ben due stagioni; la terza dovrebbe debuttare negli USA entro quest'anno.