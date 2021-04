Dexter, revival: il teaser trailer della nuova stagione

Si continuano a fare passi avanti nella realizzazione della nuova stagione revival di “Dexter”. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare nuovamente Michael C. Hall nei panni del celebre serial killer.

L’account Twitter ufficiale della serie su “Showtime” ha diffuso un breve teaser. Pochi secondi che introducono la nuova stagione, pur non mostrando affatto il volto del protagonista. Si vede un ceppo di legno e un’accetta conficcata in esso. Un fuoco acceso sullo sfondo, e tutt’intorno la natura selvaggia di un bosco.

In onda per otto stagioni, dal 2006 al 2013, lo show si è concluso in maniera a dir poco soddisfacente per gli appassionati, così come per cast e creatori. Tante le polemiche ed ecco la chance di rifare tutto, meglio. Questa è l’idea generale di chi sta lavorando al revival. Ripartire da zero e concludere nel miglior modo possibile.

Dexter, revival: cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Una serie revival che vede la partecipazione di Clyde Phillips come showrunner. Nel cast, invece, spazio per Jamie Chung, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott, oltre al già citato Michael C. Hall.

Per il momento non è stata diffusa alcuna data d’uscita specifica per lo show. Tutto ciò che i fan sanno è che dovrebbe approdare sul piccolo schermo in tempo per l’autunno 2021, stando ai piani della produzione.

Per quanto concerne la trama, Dexter dovrà confrontarsi con un nuovo grande nemico. Un serial killer senza controllo, a differenza sua, e senza regole. Si tratta di Kurt Caldwell, la rappresentazione del sogno americano. Un imprenditore fattosi tutto da solo, adorato dalla comunità nella quale vive. Non ha nemici, anche perché chi è contro di lui è solito fare una brutta fine. Si preannuncia una sfida al pari di quelle contro Trinity Killer e Miguel Prado.