Le Fate Ignoranti, primo ciak con Luca Argentero e Cristiana Capotondi

La serie tratta dal film cult del 2001 arriverà nel 2022. Le riprese saranno effettuate a Roma, fino ad agosto, per poi girare alcune scene in Turchia

Ferzan Ozpetek ha dato il via alle riprese de “Le Fate Ignoranti”, nuova serie TV che andrà a far parte del catalogo Star su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW. Il celebre regista ha condiviso con il proprio pubblico la prima foto di scena. Un’immagine romantica che vede al centro i due protagonisti, Luca Argentero e Cristiana Capotondi. Un doppio scatto, a dire il vero, che mostra la stessa immagine da due angolature differenti. La prima è un dietro le quinte, con tanto di camera e ciak in vista. La seconda è invece l’effettiva inquadratura che farà parte del montaggio finale.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad aprile Riprese avviate il 12 aprile. Cast e crew lavoreranno alla creazione di otto episodi, che andranno a comporre la prima stagione. Non è dato sapere, al momento, che il progetto possa prevederne una seconda. Potrebbe trattarsi di un film suddiviso in puntate, ricalcando quanto già fatto con la storica pellicola del 2001. Un’eventuale seconda stagione però, di certo desiderata dai fan di Ozpetek, potrebbe approfondire determinare tematiche e analizzare più a fondo alcuni personaggi. L’intero lavoro si svolgerà a Roma e si protrarrà fino ad agosto, eccezion fatta per alcuni giorni di riprese effettuati in Turchia. Gli episodi saranno diretti da Ferzan Ozpetek e Gianluca Mazzella. Le sceneggiature sono state invece affidate a Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Per poter apprezzare la serie si dovrà attendere il 2022.