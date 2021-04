Selena: La serie, il trailer internazionale della seconda parte

Il trailer vede la cantante farsi largo tra il successo e la voglia di rimanere sé stessa, mentre non si arresta il suo viaggio nella storia della musica.

Selena: La serie, la sinossi della seconda parte

approfondimento

Inoltre, la piattaforma di streaming ha pubblicato anche la trama ufficiale di questa seconda parte, questo l’incipit: “Arrivata all’apice della popolarità, Selena combatte per rimanere fedele a sé stessa, per trascorrere del tempo con la sua famiglia e il suo nuovo marito, per espandere ulteriormente il suo business”.

Il testo prosegue: “Tutto mentre continua il suo viaggio per diventare l’artista femminile latina di maggior successo di tutti i tempi. Selena: La serie Parte 2 arriva il 4 maggio, solo su Netflix”.