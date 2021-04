"Chiami il mio agente!", In arrivo la quinta stagione. E anche il film

“Chiami il mio agente!”, in arrivo una quinta stagione in tv e uno spin-off al cinema. Dato il grandissimo successo della fortunata serie francese, la produzione ha confermato nei giorni scorsi di essere a lavoro sia su un lungometraggio che sui nuovi episodi.

Al momento non ci sono ancora date precise riguardo l’uscita, ma sembra che, per quanto riguarda il film, le riprese dovrebbero iniziare alla fine di quest’anno o al massimo all’inizio del prossimo e dovrebbe essere trasmesso prima dei nuovi episodi in tv. Comunque tutto è ancora da definire sia per motivi di disponibilità del cast e sia per l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che sta ancora causando molti ritardi nell’industria cinematografica.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, sembra che la produzione sia già a lavoro per valutare diverse trame per il lungometraggio di “Chiami il mio agente!” e una di queste possibilità includerebbe anche delle scene da girare a New York.

Sembra poi che la pellicola sarà ambientata subito dopo la fine della quarta stagione, proseguendo quindi le storie dei protagonisti in linea con la linea temporale della serie tv.

La quinta stagione della serie, invece, è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e, da quello che si dice, dovrebbe essere una specie di reboot che inizierà cronologicamente dalla fine del film. Tuttavia ancora non ci sono informazioni certe riguardo ai membri originali del cast che potrebbero tornare per il lungometraggio ma non per questi nuovi episodi.

La fiction è stata un grande successo in tutta Europa, non sorprende quindi il fatto che la trama stia cercando di essere riscritta e sviluppata per diversi adattamenti, tra cui quello Made in England.