Pet Stars: il trailer della serie Netflix sugli animali influencer

Viaggio nel mondo degli animali di Hollywood, le star del web e non solo. I primi episodi saranno disponibili dal 30 aprile

“ Pet Stars ” è una nuova serie in arrivo su Netflix, visibile anche su Sky Q e Now . Farà il suo debutto il 30 aprile 2021 e sarà totalmente incentrata sul mondo animale. Non è un documentario atto a mostrare varie specie nel proprio ambiente naturale, tutt’altro. L’occhio della telecamera si concentrerà su quegli animali domestici che sono diventati delle vere e proprie star del web, o potrebbero esserlo.

Negli ultimi anni i social network hanno visto un’esplosione di tale fenomeno. Cani e gatti hanno sempre ottenuto grande apprezzamento su Facebook, Twitter, Instagram e simili. Col passare del tempo, però, si è passati a studiare delle vere e proprie strategie di marketing, il che è risultato essere alquanto remunerativo per i proprietari. Un processo che ha spinto alla creazione di agenzie pubblicitarie dedicate unicamente agli animali domestici.

Pet Stars, cosa sappiamo

approfondimento

Il 30 aprile 2021 verranno caricati su Netflix i primi cinque nuovi episodi di “Pet Stars”, della durata di 30 minuti l’uno. Al centro della scena vi sono loro, gli animali domestici pronti a diventare delle celebrità, ma soprattutto “Pets on Q”.

Questo è il nome di una nota agenzia pubblicitaria specializzata in animali da compagnia di vario genere. Le telecamere seguiranno Melissa e Colleen, che lavorano con alcuni degli animali più famosi sul web.

L’obiettivo è quello di individuare la prossima star di Hollywood a quattro zampe, che possa ottenere grande successo online e, perché no, al cinema o in televisione. Verrà mostrato il dietro le quinte di questo mondo, i viaggi e le selezioni. Il ventaglio di animali proposti è davvero enorme, e non si limita affatto a cani e gatti.

Dall’illustrazione di strategie di successo alla caccia alla prossima star. Il pubblico avrà modo di conoscere anche il mondo delle audizioni per animali domestici, al fine di far ottenere al proprio piccolo amico una parte in uno spot pubblicitario.