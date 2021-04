Loki, il trailer della serie con Tom Hiddleston

Disney+ ha diffuso le prime immagini della serie Marvel Studios che segue le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame Condividi:

Disney+ ha diffuso le prime immagini della serie Marvel Studios “Loki” in cui il protagonista è il dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston.

“Loki”, cosa sappiamo della serie approfondimento Loki, il primo poster della serie tv con Tom Hiddleston La produzione originale “Loki” si concentrerà sul dio dell'Inganno e fratello di Thor, dopo gli eventi di “Avengers: Endgame” del 2019. Eravamo rimasti alla scomparsa di Loki con il Tesseract e con la creazione di una linea temporale inedita. La nuova serie Disney+ esplora gli eventi successivi: il dio dell'Inganno si ritrova a dover affrontare diversi problemi con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority). La serie originale Marvel Studios debutterà in esclusiva su Disney+ dall’11 giugno 2021, e sarà visibile anche su Sky Q. Dal trailer si intuiscono le conseguenze della modifica del flusso temporale da parte di Loki, con i capi della TVA che chiedono il suo aiuto per sistemare le cose, restando però sospettosi e diffidenti nei suoi confronti. Il creatore e showrunner di “Loki” è Michael Waldron mentre alla regia troviamo Kate Herron, che in passato ha diretto episodi di “Sex Education”, “Five by Five” e “Daybreak”. Nel cast, oltre a Tom Hiddleston, troviamo Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. La serie prevede un continuo: la stagione 2 è infatti già in fase di sviluppo.

“Loki”, i protagonisti approfondimento Sky e Disney, al via da oggi la partnership in Italia I due protagonisti della serie sono Tom Hiddleston e Owen Wilson. Tempo fa Tom Hiddleston aveva dichiarato: “Negli anni tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame mi sono state fatte due domande: Loki è davvero morto, e cosa sta facendo Loki con quel cubo? La serie risponderà ad entrambe le domande”. Hiddleston veste nuovamente i panni del Dio dell'inganno e fratello adottivo di Thor. Questa versione di Loki ha creato una nuova linea temporale in “Avengers: Endgame” (2019) e non ha vissuto gli eventi di “Thor: The Dark World” (2013) e “Thor: Ragnarok”, in cui si era redento per i suoi crimini prima di morire in “Avengers: Infinity War” (2018). Owen Wilson è invece Mobius M. Mobius, un membro della Time Variance Authority (TVA), un'organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali e il multiverso.