Lucifer 5, seconda parte: svelata la data di uscita

Tom Ellis e il resto del cast hanno già dato il via alle riprese della sesta e ultima stagione, che potrebbe giungere nel 2022

I fan di “Lucifer” dovranno attendere ancora un po’ per poter apprezzare la seconda parte della quinta stagione dell’amata serie TV. Dopo l’annuncio di Netflix, però, sanno esattamente come registrare il proprio conto alla rovescia. Lo show, visibile anche su Sky Q, tornerà con nuovi episodi il 28 maggio 2021 .

La produzione della quinta stagione prevedeva inizialmente 10 episodi. Un numero esteso, in seguito, fino a raggiungere quota 16. Le prime otto puntate sono state distribuite nell’estate 2020, con Tom Ellis che aveva annunciato la decisione di dividere in due parti l’arco narrativo. I fan sono stati ben disposti di attendere, soprattutto dopo aver ottenuto un successo sorprendente: la realizzazione della sesta stagione .

Lucifer 5, cosa sappiamo

approfondimento

La prima parte della quinta stagione di “Lucifer” si è conclusa con l’arrivo di Dio sulla Terra. Il personaggio, interpretato da Dennis Haysbert, è pronto a prendersi cura dei propri figli. Si tratta di Lucifer, Michael (entrambi interpretati da Tom Ellis), Maze e Amenadiel (questi ultimi interpretati da Lesley-Ann Brandt e D.B. Woodside). Il padre celeste è intenzionato a evitare il peggio, ben sapendo come i quattro siano in grado di distruggersi a vicenda.

Woodside ha offerto qualche anticipazione in merito alla nuova serie di episodi in arrivo tra qualche mese: “L’arrivo di Dio sarà seguito da un generale caos. L’idea è quella di riprendere esattamente da dov’eravamo rimasti. Il nono episodio riparte da due secondi dopo la fine dell’ottavo. Amenadiel è totalmente umiliato dal fatto che Dio lo abbia visto comportarsi in quel modo con i suoi fratelli, essendo lui il più anziano”.

Ecco il cast principale: