iCarly, iniziate le riprese del revival

Torna in TV iCarly, la popolare sitcom per ragazzi in onda dal 2007 al 2012 su Nickelodeon

È ufficialmente iniziata la produzione di iCarly, il revival della popolare sitcom per ragazzi andata in onda su Nickelodeon dal 2007 al 2012. Con una foto scattata da Paramount+, il servizio di streaming sul quale andrà in onda la serie, è stato annunciato anche il ritorno sul set degli attori del cast originale: Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress.

Dalle prime indiscrezioni il debutto è previsto negli Stati Uniti la prossima estate, a patto che l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) in corso permetta il regolare svolgimento delle riprese. Per quanto riguarda la messa in onda nel nostro paese, al momento, non sembrano esserci notizie ufficiali su dove verranno trasmessi i nuovi episodi.