Il momento di uccidere: una serie tv sequel con Matthew Mcconaughey

Diretta da Joel Schumacher, la pellicola era un adattamento del celebre e omonimo romanzo di John Grisham. Un libro chiave per la sua carriera, essendo stato il suo primo, edito nel 1988. Il seguito si è fatto attendere non poco. Il titolo è “Il tempo della clemenza” (A Time for Mercy), edito nel 2020.

Il ritorno di Jake Brigance ha suggerito alla HBO di sviluppare una miniserie, proponendo al pubblico un’altra grande interpretazione di Matthew Mcconaughey, divenuto in questi anni uno dei pilastri di Hollywood, premiato con un Oscar e acclamato per la sua performance televisiva in “True Detective”. Ancora un ruolo sul piccolo schermo, dunque, con il pubblico che già non vede l’ora.