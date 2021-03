WandaVision, creato il Funko Pop di Scarlet Witch

Un successo internazionale che ha reso WandaVision una delle serie di maggior popolarità del momento. Elizabeth Olsen ( FOTO ) e Paul Bettany sono stati i protagonisti dei nove episodi della serie targata Disney + e in onda sulla piattaforma di streaming. Nelle scorse ore Funko Pop ha annunciato la creazione di un’action figure dedicata proprio al personaggio di Scarlet Witch, in arrivo inoltre un’intera serie dedicata a WandaVision .

Elizabeth Olsen, il successo

approfondimento

WandaVision, nuovi film e serie TV Marvel collegati allo show

Scarlet Watch è il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, una delle artiste più popolari del mondo dorato di Hollywood. L’attrice ha iniziato la sua carriera in tenera età affiancando le sorelle gemelle Ashley e Mary-Kate.

Negli anni successivi Elizabeth Olsen ha preso parte a produzioni di grande successo, tra queste Avengers: Age of Ultron. Al momento l’attrice è impegnata con la produzione dell’atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness con protagonista Benedict Cumberbatch, classe 1976.