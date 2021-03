WandaVision, l’ultimo episodio durerà 50 minuti

Come riportato anche da ComicBook, l’episodio conclusivo avrà una durata di cinquanta minuti risultando così il più lungo della serie

In attesa dell’uscita del nono e ultimo episodio, un’indiscrezione riguardante WandaVision ha conquistato grande attenzione mediatica.

Una produzione che ha tenuto gli spettato di tutto il mondo con il fiato sospeso, sta per calare il sipario sulla serie targata Disney Plus che ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico e della critica.

Come rilanciato anche da ComicBook , l’episodio finale della serie ( FOTO ) avrà una durata maggiore rispetto a quella degli altri episodi già disponibili sulla piattaforma di streaming, infatti se l’ottavo episodio è risultato essere il più lungo con i suoi quarantasette minuti, l’ultimo lo supererà di ben tre minuti divenendo così quello con la maggior durata in assoluto.

WandaVision: il successo di Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen, classe 1989, è la stella della serie TV che ha conquistato un responso straordinario da parte degli spettatori. L’attrice statunitense, sorella minore delle gemelle Mary-Kate e Ashley, è tra gli astri più brillanti della settima arte.

Nel corso degli anni Elizabeth Chase Olsen, questo il nome all’anagrafe, ha preso parte a pellicole e produzioni di respiro internazionale ottenendo popolarità a livello mondiale.

Nel 2014 Elizabeth Olsen ha realizzato un cameo all’interno della pellicola Captain America: The Winter Soldier per poi prender parte l’anno successivo ad Avengers: Age of Ultron.

Attualmente l’attrice è impegnata con le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con protagonista Benedict Cumberbatch.