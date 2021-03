1/22 HBO

Raised by Wolves, episodio 9: Hunter prova a ripristinare Padre. Marcus/Caleb si mette alla ricerca di Mary/Sue, Paul e gli altri ragazzini insieme a Lucius e a un altro paio di soldati, ma nel deserto qualcosa va storto. E se non fosse Sol a parlargli? Come se non bastasse, i suoi seguaci non hanno più molta fiducia in lui. Dopo aver salvato Tempest da Otho, Madre va alla ricerca di un posto sicuro per sé stessa e per la creatura che porta in grembo, che sta crescendo molto velocemente.

Raised by Wolves, la recensione del settimo e dell'ottavo episodio