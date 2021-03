Raised by Wolves, la recensione degli episodi 7 e 8

Ecco cos'è successo nel settimo e nell’ottavo episodio della prima stagione di 'Raised by Wolves - Una nuova umanità', in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Non che Caleb non abbia i suoi grattacapi: Mary/Sue è ancora su tutte le furie per il modo in cui ha messo in pericolo la vita di loro figlio Paul e vuole andarsene assieme al ragazzino. Come se non bastasse, Madre gli rivela di essere a conoscenza del suo segreto: sa benissimo che lui e la sua compagna hanno ucciso due mitraici e hanno assunto la loro identità per lasciare la Terra a bordo dell’Arca. In più, in preda alla confusione derivante dai recenti sviluppi, Caleb sembra accusare i “trucchetti psicologici” dell’androide, che peraltro gli propone di unire le forze, dato che entrambi sono atei, per costruire un mondo nuovo e privo dei conflitti generati dalle credenze religiose.

Dopo lo stravolgimento di fronti raccontato nella precedente puntata di Raised by Wolves, con Marcus/Caleb che grazie alla sua astuzia riesce ad avere la meglio su un avversario altrimenti imbattibile e a ribaltare i rapporti di forza, il settimo episodio si apre mostrandoci la “grande sconfitta” Madre al suo peggio. Ferita e quasi fin di vita, privata dei suoi occhi “da combattimento” e saldamente legata all’interno di un silo, non può nulla contro i suoi avversari. Anche Campion è prigioniero, all’interno di un altro silo, e a dirla tutta pure Padre non se la passa granché: i suoi avversari lo hanno riprogrammato, rendendolo un androide di servizio “qualsiasi”.

I mitraici si accorgono delle doti speciali di Paul, tanto che qualcuno comincia a sospettare che sia lui “l’eletto”, per quanto sia curioso che il ragazzino non sia orfano come nella profezia (in realtà Paul orfano lo è eccome, ma al momento a parte Caleb, Mary e Madre non lo sa nessun altro). Il suo ex amico Campion riceve invece la visita della sorella Tally, o di qualsiasi cosa abbia assunto le sembianze della bambina morta anni prima, e riceve un curioso dono: una bambolina con un artiglio di una delle creature uccise dai coloni. I mitraici lo mettono di fronte a un aut aut: o si battezza, o rimarrà prigioniero. Spinto anche da Paul, Campion sembra cedere, ma al momento del battesimo si accorge che le pietre tombali dei suoi fratelli sono state “riciclate” per costruire l'altare del tempio di Sol e cambia idea.



Nottetempo, Caleb si fa accompagnare da Padre per “cestinare” Madre in una delle gigantesche fosse che bucherellano il pianeta, nonostante la voce che sente ogni tanto gli abbia detto a più riprese di lasciarla in vita. Padre sembra eseguire gli ordini e getta la sua compagna nel vuoto, ma in realtà la salva con una corda, trattenendola con un dito. Nel frattempo, però, il profeta mitraico è impegnato in una lotta allucinata con il suo “vecchio se stesso”, da cui esce malconcio, a causa di una ferita (auto)inflitta con un coltello. Prostrato, assiste così alla fuga dell’androide senza fare nulla.



Nell’accampamento Paul ritrova il suo topo, dopo che questo era precipitato proprio in una delle buche, apparentemente senza possibilità di scampo. Caleb torna sconvolto e ferito e annuncia a Sue di non volersene andare da nessuna parte. Anzi, dichiara in preda al delirio, Sol gli ha parlato, per dirgli che l’eletto non è Paul, né nessun altro: è proprio lui, Marcus/Caleb, l’orfano della profezia.