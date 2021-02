This Sceptred Isle: prima foto di Kenneth Branagh - Boris Johnson

È stata rivelata la primissima immagine in cui un quasi irriconoscibile Branagh si mostra nella parte del primo ministro britannico, protagonista della serie TV in cinque puntate prodotta da Sky UK e in arrivo nei prossimi mesi

Non lo si riconosce quasi Kenneth Branagh nella primissima immagine rivelata sul profilo twitter ufficiale di Sky TV, quella in cui è Boris Johnson "spiccicato", come si suol dire.



Il celebre attore, regista e sceneggiatore sta lavorando come interprete del primo ministro inglese sul set di This Sceptred Isle, la serie TV in cinque puntate di genere drama prodotta da Sky UK e in arrivo nei prossimi mesi.

La somiglianza tra Branagh e Johnson è davvero impressionante, guardando questa prima foto quasi ci si deve stropicciare gli occhi per l'incredulità.

La serie This Sceptred Isle non sarà il primo show televisivo a presentare tra i personaggi quello di Boris Johnson: il primo ministro inglese era già apparso in Brexit: The Uncivil War, il film televisivo con protagonista Benedict Cumberbatch che interpreta Dominic Cummings, ossia lo stratega dietro la campagna "Vote Leave".