Your Honor, dove e quando vedere la serie tv con Bryan Cranston

Ecco dove e quando sarà possibile vedere 'Your Honor', la nuova serie tv con protagonista Bryan Cranston

Your Honor, cosa dobbiamo aspettarci In Your Honor Bryan Cranston (l'indimenticato e indimenticabile Walter White di Breaking Bad) è Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans. Dopo la dipartita violenta della moglie, Michael vive con il figlio Adam, un ragazzo sensibile e amante della fotografia. Il giorno del primo anniversario della morte della madre, Adam va a portare un mazzo di fiori nel luogo dove avvenne la tragedia, una zona malfamata della città, e viene avvicinato da una gang che sembra non avere buone intenzioni. Spaventato, sale in macchina e fugge a tutta velocità, ma finisce per investire accidentalmente un motociclista, uccidendolo. CLICCA QUI: Scopri tutto su Your Honor

approfondimento Your Honor, il cast della serie tv con Bryan Cranston. FOTO Devastato dal senso di colpa, il ragazzo confessa al padre l’accaduto e alla fine i due decidono insieme di andare al distretto di polizia per raccontare quanto successo. Quando Michael però scopre l’identità della vittima – Rocco Baxter, il figlio del più potente e pericoloso boss della città, Jimmy Baxter – cambia idea: meglio tacere perché per Adam finire in prigione significherebbe andare incontro a morte sicura. La lunga mano della criminalità organizzata non conosce limiti, e lui lo sa fin troppo bene.

approfondimento Bryan Cranston ieri e oggi: ecco com'è cambiato l'attore. FOTO Desiato Senior e Junior si ritrovano così costretti a nascondersi dalla legge e dai loro nemici, ma , soprattutto, a mentire ai loro amici. Come se ciò non bastasse, la colpa dell'omicidio stradale alla fine va a ricadere sul giovane Kofi Jones che però è innocente: solo che nessuno sembra credergli. Nessuno tranne Lee Delamere, ex assistente di Desiato e ora avvocata di successo. La verità viene veramente sempre a galla? Può darsi ma ciò che è certo è che Michael è pronto a fare di tutto per evitare che ciò accada.