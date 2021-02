True Story, serie TV Netflix con Kevin Hart e Wesley Snipes: trama

Kevin Hart è protagonista e produttore della serie: “Nessuno è pronto per quello che avverrà in questo show”

Un progetto nel quale Kevin Hart crede particolarmente, ricoprendo anche il ruolo di produttore esecutivo, insieme con Eric Newman e Charles Murray. A dirigere i primi quattro episodi sarà Stephen Williams, noto per il lavoro svolto con “Watchmen”. I restanti quattro saranno invece affidati a Hanelle Culpepper (Star Trek: Picard).

Kevin Hart si è espresso in merito a “True Story”, sottolineando come nessuno sia in realtà pronto per questo show: “Non sono mai stato più eccitato per un ruolo in tutta la mia carriera. Sono da sempre un fan di Wesley Snipes e poter lavorare insieme a lui è straordinario”.

Eric Newman ha sottolineato l’importanza d’avere a bordo due nomi di tale calibro: “La carriera di Kevin Hart è definita da coraggiosi rischi creativi. Snipes è invece un talento leggendario. Insieme formano un dream team”.

True Story, trama e cast

Il ruolo di Kevin Hart è quello di Kid. Si tratta di un comico di fama mondiale che fa ritorno nella propria città natale nel corso di un tour. Una volta giunto a Philadelphia, fa visita a suo fratello Carlton, interpretato da Wesley Snipes. I due passano una serata insieme. Gli eventi di quelle ore, del tutto dimenticate, si trasformano in una questione vitale. Tutto ciò potrebbe distruggere la carriera di Kid e ogni cosa sia riuscito a costruire.

Ecco il cast della serie:

Kevin Hart: Kid

Wesley Snipes: Carlton

Tawny Newsome: Billie

Paul Adelstein: Todd

Will Catlett: Herschel

Billy Zane: Ari

Chris Diamantopoulos: Savvas

John Ales: Nikos

Lauren London: Monyca

Ash Santos: Daphne

Netflix ha inoltre diffuso una breve descrizione dei personaggi che compongono il cast dello show. Billie è un’autrice comica del grande talento. Lavora per Kid ed è costantemente alla ricerca del riconoscimento della sua bravura. Vorrebbe farsi strada da sola in questo mondo ma è bloccata dal senso di lealtà che prova per il capo.

Todd è il manager di Kid. Sono divenuti fratelli nel tempo, il che complica le cose quando si tratta di fare il suo lavoro e gestire il comico nel confronto con Carlton. Herschel è la guardia del corpo di Kevin hart. Una presenza costante, di poche parole ma dal grande umorismo, a suo modo. Ari sa risolvere problemi con grande freddezza. Ha due fratelli, Savvas e Nikos, sempre pronti ad anteporre il bene del gruppo al proprio.

Monyca è la madre del figlio di Kid. I due non sono una coppia ma c’è ancora un forte legame. Daphne è invece la protagonista della notte movimentata e dimenticata, che metterà in moto gli eventi della serie.