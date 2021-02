Waffles + Mochi, è uscito il trailer ufficiale della serie

Imparare a cucinare, assaggiare nuovi piatti, conoscere culture e alimenti differenti: Waffles e Mochi si preparano a prendere il pubblico per mano accompagnandolo in un viaggio in giro per il mondo alla scoperta di numerose tradizioni culinarie. Poche ore fa Netflix Italia ha distribuito l’atteso e divertente trailer della serie, che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Waffles + Mochi: la trama ufficiale

Netflix Italia ha pubblicato la sinossi ufficiale della serie nella didascalia del video, questo il testo: “Waffles e Mochi intraprendono una missione culinaria internazionale per diventare chef. Con l'aiuto della signora Obama, Waffles e Mochi vanno in giro per il mondo, scoprendo tutto il possibile su cibi e culture diverse!”.

La piattaforma di streaming ha svelato anche la data di uscita: martedì 16 marzo.

Michelle Obama ha presentato la serie con un post sul suo profilo Instagram che conta più di quarantasei milioni di follower. L’ex First Lady ha scritto: “Riguarda il buon cibo: scoprirlo, cucinarlo e ovviamente mangiarlo. Questi due ci porteranno in avventure in giro per il mondo scoprendo nuovi ingredienti e provando nuove ricette. I bambini l'ameranno, ma sono sicura che anche gli adulti si divertiranno tantissimo - e otterranno alcuni consigli sulla cucina”.