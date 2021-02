Pacific Rim: La zona oscura, il trailer ufficiale

approfondimento

Pacific Rim: La zona oscura è il titolo della serie anime originale che vedrà protagonisti i fratelli Taylor e Hayley, in cerca dei loro genitori. Siamo in Australia, terra che in passato ha visto gli scontri tra i giganteschi Kaiju e i mastodontici Jaeger, progettati per proteggere il pianeta Terra, tuttavia la sconfitta dei robot provoca l’evacuazione del continente, ma il ritrovamento di un vecchio Jaeger da parte dei due protagonisti potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il trailer, dalla durata di oltre due minuti, accompagna il pubblico all’interno della serie targata Netflix raccontandone la sinossi e mostrandone alcuni dettagli.