Le Fate Ignoranti, serie TV: Ferzan Ozpetek e l'inizio delle riprese

Le fan di Can Yaman sperano fortemente che l’attore turco possa trovare spazio nella serie. Per lui si vocifera del ruolo di Emir

I fan di Ferzan Ozpetek attendono con ansia l’arrivo della serie TV de “ Le fate ignoranti ”. Un progetto in merito al quale il regista ha fornito un importante aggiornamento. Il 12 aprile tornerà sul set per dare il via alle riprese. Vi è dunque una data d’inizio delle riprese dello show, in merito al quale si sa ancora molto poco.

A dire il vero non è stato ufficializzato neanche il fatto che si tratti di una serie TV. Le voci di corridoio non mancano in merito, ma, per ora, tutto tace. Ozpetek ha inquadrato in un breve video un file word sul suo computer. Il titolo del progetto è proprio “Le fate ignoranti”. Pare difficile pensare, dunque, possa trattarsi di un sequel, non essendoci alcuna modifica rispetto alla pellicola giunta in sala nel 2001.

Il 2021 segna il ventesimo compleanno de “Le fate ignoranti”, uno dei film più famosi della filmografia di Ferzan Ozpetek. Uno dei grandi successi cinematografici del 2001 e, in generale, dei primi anni Duemila. Per la loro interpretazione, Margherita Buy e Stefano Accorsi vinsero il Nastro d’argento.

La trama racconta di Antonia e Massimo. I due sono sposati da più di dieci anni e vivono felicemente alle porte di Roma in una villetta. Nulla sembra poter turbare la loro serenità. Di colpo, però, Massimo perde la vita in un incidente stradale.

Antonia non riesce a riprendere la propria vita senza l’uomo che ama. Si chiude al mondo e vive circondata dal dolore. Scopre però per caso un segreto indicibile del marito. Da sette anni aveva un’amante. Antonia non ha altro che un indizio, che prova a sfruttare per far partire le proprie indagini e raggiungere la casa dell’amante. Non solo scopre che si tratta di un uomo, ma si imbatte in quello che era il mondo segreto di Massimo, ricco di anime intrigante e stravaganti, che cambiando la vita di Antonia.

Le fate ignoranti, ci sarà Can Yaman?

Nessuna notizia ufficiale sulla realizzazione di una serie TV de “Le fate ignoranti”. Le voci però si susseguono, tanto sul progetto in sé quanto sul possibile cast. Un nome viene ripetuto sul web più di tutti, quello di Can Yaman.

Per lui il regista potrebbe aver pensato al ruolo di Emir, interpretato nel film del 2001 da Koray Candemir, ex attore e oggi cantautore e musicista. Un cantante affascinante dal passato avvincente. A differenza di quanto avvenuto nella pellicola, lo show televisivo provvederà ad approfondire la storia di questo personaggio, così come di altri.