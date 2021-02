A Discovery of Witches 2, cos'è successo negli episodi 7 e 8

Ecco cos'è successo nel settimo e nell'ottavo episodio della seconda stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dopo la tappa in Francia presso il castello di Sept-Tours, al cospetto di Philippe De Clermont ( clicca qui per un veloce recap ), il settimo episodio di A Discovery of Wiches 2 si apre nel 1591 in Boemia. Finalmente i nostri raggiungono la corte dell’imperatore asburgico. Finalmente al cospetto di Rodolfo II, Matthew espone la questione: si trova lì per recuperare Edward Kelley e riportarlo a Londra. Il sovrano, che non sembra bendisposto, risponde che alla sua corte non c’è nessun Kelley, ma l’intervento di Diana, che si mette a parlare di alchimia, lo incuriosisce. Master Roydon, però, ci tiene subito a precisare che quell’affascinante lady è sua moglie, perché Rodolfo sembra un po’ troppo interessato!

Nel frattempo, Matthew e Pierre vanno a parlare con lo speziale di corte, ma l’uomo dice di non conoscere nessun Edward Kelley. Il vampiro, però, coglie immediatamente la bugia, e in poco tempo scopre che l’uomo in realtà è tenuto prigioniero. Ma non è tutto: Kelley, infatti, sembra aver perso la ragione, e continua a urlare che il libro “gli parla.” Dice anche un’altra cosa: "Tutto ebbe inizio con l’assenza e il desiderio. Tutto ebbe inizio con il sangue e la paura. Tutto ebbe inizio con la scoperta delle streghe".

Finalmente Diana riesce a incontrare l’imperatore, che, sempre più affascinato da lei, la porta prima a conoscere un suddito alquanto particolare, un rabbino, e poi a vedere la sua collezione di reperti e curiosità recuperati durante i suoi viaggi. A quel punto, Mistress Roydon cita la pietra filosofale nella speranza di coglierlo in fallo, ma Rodolfo non si tradisce. Non nega però di essere interessato a quell’oggetto misterioso e potenzialmente potentissimo.

A incontro concluso, ecco arrivare Gallowglass, che si accorge immediatamente che suo zio non è più single, e questa volta per davvero! Il gioviale vampiro, però, non è arrivato lì da solo: insieme a lui, infatti, ci sono anche Francoise e Jack, che, a quanto pare, sentiva troppo la mancanza dei suoi genitori adottivi. Matthew è preoccupato: quel posto è pericoloso. Diana, in privato, lo calma e lo rassicura, e poi avanza un piano: incontrerà da sola l’imperatore e proverà a ottenere la sua fiducia, e poi gli chiederà nuovamente di Kelley.

Rimasto solo, Kelley, sempre in preda al delirio, viene visitato da Fuchs, che rivela la sua vera identità e che dice di essere molto interessato al volume che gli è appena stato sottratto… Nel presente, in quello stesso luogo, Knox osserva delle pagine redatte proprio dal povero Edward in cui viene citato un misterioso libro parlante. Non c’è alcun dubbio: si tratta sicuramente dell’Ashmole 782.

Mentre il fidato Pierre prepara i cavalli, Diana e Matthew scoprono di essere stati traditi dal rabbino, che ha riferito tutto all’imperatore. Scioccata e furibonda, la giovane strega fa prendere vita a un piccolo serpente che adorna la coppia di Rodolfo. Questi, rimasto colpito dalla sua magia, cambia improvvisamente idea e alla fine decide di mostrarle il libro, custodito nelle segrete insieme al povero Kelley, in catene. L’uomo non vuole separarsi dal volume, ma Diana, grazie ai suoi poteri, riesce a entrare in possesso dell’Ashmole 782. Kelley, però, nel frattempo è riuscito a strappare tre pagine…

Tornati dalla battuta di caccia – finita molto male per il falco dell’imperatore! –, i nostri si confrontano con Gallowglass, che li aggiorna: non ha trovato il libro, ma in compenso ha scoperto che il sovrano ama raccogliere parti del corpo appartenenti alle creature, tra cui una mano mozzata e mummificata appartenente a una strega. Matthew non ha dubbi: devono andarsene subito. Diana, però è contraria: prima devono trovare l’Ashmole 782! I due discutono animatamente, ed è evidente che Matthew, preoccupato per la sua amata, si è lasciato prendere dalla rabbia nel sangue. Riesce a controllarsi a malapena, con l’aiuto di Diana, che lo costringe ad affrontare la sua situazione. Alla fine, i due decidono di procedere così: parteciperanno al prossimo incontro con Rodolfo, che ha deciso di aprire la sua collezione al pubblico, cioè ai nobili e agli ospiti della corte, troveranno il libro costi quel che costi, e poi fuggiranno.

Matthew e Diana decidono a quel punto di andare a parlare col rabbino, che conferma i loro sospetti: non solo il Libro della Vita esiste, ma si trova in quel luogo, lui stesso gli ha dato un’occhiata, ma non è riuscito a leggerlo. Nonostante il suo geloso marito non sia entusiasta all’idea di farle passare altro tempo insieme all’imperatore, Diana accetta l’invito a una battuta di caccia…ma Matthew va con lei, cosa che fa alquanto indispettire il sovrano, ora decisamente più ostile. Intanto Gallowglass si introduce si nascosto nel luogo in cui Rodolfo tiene la sua collezione privata, ma deve nascondersi perché sopraggiunge qualcuno.

A Discovery of Witches 2, cos'è successo nell'ottavo episodio

Finalmente a Londra, Matthew e Diana possono tirare un sospiro di sollievo. La giovane strega prova a leggere il Libro della Vita, ma per quanto si impegni non ci riesce. Il volume, stranamente, sembra restio ad aprirsi a lei. Nel presente, Knox informa Gerberto sulle sue ultime scoperte: sembra che Kelley abbia strappato una pagina per ogni specie, dunque finora gli è stato impossibile richiamare il manoscritto poiché incompleto. Recuperate le tre pagine, però, l’Ashmole 782 verrà alla luce, ne è sicuro. Gerberto gli ordina di mettersi alla ricerca dei pezzi mancanti: forse quello relativo ai vampiri è conservato da Ysabeau a Sept-Tours. Le parlerà lui.

A Oxford, Marcus decide di andare a parlare con Phoebe, ma viene intercettato da Miriam, che gli conferma di essere a conoscenza della sua condizione e gli dice di pensarci bene prima di parlare a un’umana della sua vera natura. Lui, però, ci tiene a chiarire le cose. Per convincere Phoebe della sua buonafede, le dona il medaglione dei cavalieri di San Lazzaro, pregandola di fare delle ricerche in merito, così finalmente si renderà conto che lui le ha detto la verità. Lei inizialmente è diffidente, ma poi chiede a un collega di verificare le origini del manufatto, che sembrerebbe essere originale e che sembrerebbe risalire al medioevo. Incuriosita, va a controllare le miniature elisabettiane nel caveau… e lì viene avvicinata da un individuo che si spaccia per detective ma che detective non è. Si tratta di Domenico, alla ricerca del vampiro rabbioso. Phoebe, però, non gli crede, e viene salvata in corner dall’arrivo del sopracitato collega, che per l’appunto le conferma le origini del medaglione. Domenico chiede da dove venga, e l’altra si lascia scappare il nome di Marcus.

Intanto Sophie partorisce. La piccola Margaret è appena venuta al mondo, ma è già in pericolo. Miriam e Marcus, infatti, confermano i sospetti dei genitori: la bimba è una strega. Ma loro non devono temere: i cavalieri di San Lazzaro la proteggeranno. Mentre Sarah e Emily litigano in merito all’utilizzo della magia estrema di quest’ultima – che vuole contattare lo spirito di Rebecca per chiederle come aiutare Diana –, Ysabeau ha una decisamente poco piacevole telefonata con Gerberto, che l’avvisa: o gli consegnerà le pagine mancanti del Libro della Vita, o distruggerà la sua casata. Inutile dire, però, che l’antica vampira non si lascia minimamente impressionare.