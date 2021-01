A Discovery of Witches 2, cos'è successo negli episodi 5 e 6

Ecco cos'è successo nel quinto e nel sesto episodio della seconda stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dopo un salto nel presente ( episodio 4, clicca qui per leggere cos’è successo ), A Discovery of Witches 2 torna nel passato, cioè nel 1590. Scortati da Gallowglass – che però si ferma lì perché coi francesi non ha un buon rapporto, visto che gli hanno ucciso il padre –, Matthew e Diana sbarcano nei pressi di Mont Saint-Michel. Da quel punto in avanti proseguiranno insieme agli uomini inviati da Philippe, che ufficialmente sono lì per proteggerli, ma ufficiosamente sono lì per controllarli. Dopo aver attraversato la provincia dell’Anjou, una parte del paese che si rifiuta di riconoscere le pretese protestanti del Re, fanno tappa per la notte presso un casolare nel bosco.

La mattina successiva si riparte, ma Diana, stanca per tutto quel cavalcare al freddo e sotto la pioggia, crolla. Ovviamente Matthew ordina agli uomini di fermarsi. Al caldo, nella tenda, la giovane strega si riprende, e insieme al suo amato passa una notte di passione. Quando si risveglia, per sua somma gioia, trova accanto a sé un paio di pantaloni: finalmente potrà cavalcare come si deve, e non seduta di lato! Ormai sono vicini a Sept-Tours: Matthew invia il fidato Pierre in Boemia, per farsi un’idea di com’è la situazione là, poi è tempo di rimettersi in viaggio. Il vampiro è nervoso: rivedere suo padre, che nel presente è morto da molti anni, sarà come riaprire una ferita. In compenso, non dovranno preoccuparsi di Ysabeau, in trasferta a caccia di streghe. Molto bene!

Nel frattempo, a Londra, Kit, ancora triste per l’ultima discussione avuta con Matthew, scopre che la sorella del suo amico, l’impetuosa Louisa, è in città. E’ lui ad avvisarla che suo fratello è in viaggio verso la loro casa ancestrale…e che si è messo con una strega! La vampira non la prende benissimo, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Per esempio, con Matthew lontano potranno divertirsi un po’…e per “divertirsi,” Louisa intende fare un po’ di casino. Riuscirà a cancellare la malinconia dal volto e dal cuore di Kit? A quanto pare sì: bastano una pistola – prontamente scaricata contro un povero poliziotto durante la ronda notturna – e un po’ di passione per ristorare il povero Marlowe, che comunque è rimasto così male per come sono andate le cose con Matthew da far quasi pensare che la sua tristezza e la sua gelosia non nascondano in realtà qualcosa di più profondo…

In Francia, Matthew e Diana sono ormai arrivati a destinazione. Prima di andare a incontrare Philippe, lui l’avvisa: non dovrà provare a leggere cosa c’è nella mente di suo padre, perché suo padre si accorge di ogni cosa. Finalmente al cospetto del capostipite della dinastia De Clermont, Matthew riconsegna la moneta ricevuta insieme alla lettera e difende a spada tratta il suo amore per Diana. Philippe non è propriamente contento di ciò e si riferisce alla sua nuova ospite in maniera non proprio edificante, chiamandola con disprezzo strega, ma lei lo corregge: non è una "semplice" strega, è una tessitrice. De Clermont, però, non si lascia impressionare, anche perché in vita sua ha visto di tutto e di più. Il fatto però che Diana sia una viaggiatrice del tempo un po’ lo colpisce. Ad ogni modo, non perde l'occasione per lanciare una frecciata che colpisce nel segno: se l’amore di suo figlio è così potente, per quale motivo non è ancora stato consumato a dovere? I loro odori, infatti, sono ancora distinti…per quale motivo Matthew non è andato fino in fondo? E per quale motivo non si sono ancora sposati realmente?