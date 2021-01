A Discovery of Witches 2, cos'è successo negli episodi 3 e 4

Ecco cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio della seconda stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel terzo episodio Il terzo episodio di A Discovery of Witches 2 si apre nel presente, precisamente a Oxford. C’è stato un brutale omicidio e il cadavere, che è messo veramente male, presenta certi inequivocabili segni sul collo. Sulla scena del crimine arriva Domenico, che ha allungato qualche sterlina a un detective per essere avvisato in casi come questo. Il motivo è presto detto: il vampiro veneziano ha intenzione di fare un’offerta a Gerberto, preziose informazioni per far cadere in disgrazia la stirpe malata dei De Clermont e ottenere il controllo della Congregazione in cambio di una cosa per lui importantissima, cioè la sua città natale. Venezia affoga nel degrado, dice Domenico al “collega,” ma lui la riporterà agli antichi splendori. L’altro prende tempo: non sa se può fidarsi, visti i precedenti, però l’idea di disfarsi di Ysabeau e figli non gli dispiace per niente, anzi.

approfondimento A Discovery of Witches 2, cos'è successo nei primi due episodi Intanto, nel 1590, Matthew va a parlare con Hubbard per spiegargli il motivo della sua decisione di uccidere Thomas Caldwell, un atto di pietà. Il predicatore-vampiro sembra credere a queste parole. Soprattutto apprezza il fatto che, se accetterà di considerare chiusa la questione, Matthew metterà una buona parola per lui con suo padre. Da Mary, Diana scopre qualcosa di molto interessante: forse l’astrologo della Regina, il Dr. Dee, potrebbe avere il Libro della Vita. In realtà sembra che il volume sia finito nelle mani del suo assistente, un certo Edward Kelly, attualmente in Boemia. A quanto pare, Kelly è convinto che il testo, quasi sicuramente l’Ashmole 782, nasconda il segreto dell’immortalità…e l’Imperatore Rodolfo II sembra intenzionato a beneficiarne. Bisognerà dunque fare armi e bagagli e mettersi in viaggio ma prima Diana deve esercitarsi ancora, motivo per cui va nuovamente a fare visita a Goody Alsop e alle altre streghe. Prova a tessere un incantesimo ma creare i giusti nodi non è così semplice. Non bisogna però farsi scoraggiare: il suo potere è forte. Certo, non avendo un elemento predominante tra fuoco, aria, terra e acqua non sarà facile, ma se imparerà a controllare ogni cosa niente potrà fermarla.

approfondimento A Discovery of Witches 2, il cast della serie tv. FOTO Nel frattempo Matthew fa visita a Kit per chiedergli della Boemia, ma l’amico lo avvisa: meglio preoccuparsi di ciò che è vicino, non di ciò che è lontano, dunque meglio fare attenzione a non insospettire Cecil. A quel punto il vampiro, per evitare che la situazione gli sfugga di mano, quando si ritrova inaspettatamente Lord Burghley a casa decide di confessargli il suo matrimonio con Diana. Rimane però stupito quando Cecil gli fa capire di sapere che sua moglie è una strega, ma in realtà non è lì per quello, bensì perché ha un messaggio per loro: la Regina li vuole vedere. Matthew non ha dubbi: è stato Marlowe a cantare, ma l’altro nega. I due si ritrovano così al cospetto di Sua Maestà. Rimasti soli con lei, Matthew si scusa per non aver presentato prima la sua consorte, e poi racconta del Libro della Vita. Elisabetta, che spera ardentemente che Kelly crei la pietra filosofale per lei, così finalmente potrà avere la vita eterna, ordina a Matthew e a Diana di partire immediatamente per la Boemia e di riportare indietro il volume e il suo suddito fuggiasco. Nel presente, Emily prova a evocare lo spirito di Rebecca, perché Diana avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile, ma interrompe l’incantesimo quando il volto dell’amica defunta prende forma nel fumo. Poiché il viaggio durerà parecchie settimane, addirittura mesi, Matthew è preoccupato per gli studi di Diana, ma la giovane strega dà prova di essere per l’appunto una weaver, una tessitrice, alle colleghe, e a quanto pare sembra sia anche in grado di creare dei “portali” tra mondi (prova ne è l’albero di sorbo che si manifesta nella stanza). Goody non è proprio contentissima della sua decisione di partire, ma non può farci molto. L’importante, però, è che continui a studiare e a esercitarsi: non dovrà mai smettere.

approfondimento Teresa Palmer, le foto più belle Quella stessa sera, Matthew riceve la visita di Gallowglass, suo nipote, giunto fin lì dalla Scozia. Gallowglass rimane ovviamente stupito dalla presenza di Diana, ma è legatissimo a Matthew e si fida di lui e delle sue scelte. Purtroppo, però, la sua non è una visita di cortesia: deve consegnare un messaggio da parte di Philippe, che, a quanto pare, vuole che suo figlio lo raggiunga in Francia. Immediatamente. Si tratta di un ordine più che di un invito, ma Diana rassicura il suo amato: non deve preoccuparsi per lei, insieme possono affrontare ogni cosa. Matthew, però, sembra piuttosto scosso all’idea di rivedere suo padre, morto durante la Seconda Guerra Mondiale dopo atroci sofferenze. Il Libro della Vita e Kelly, dunque, dovranno aspettare ancora un po’. Prima di partire, Master e Mistress Roydon regalano a Jack, ormai molto legato a loro, due piccoli ritratti ovali che li raffigurano: in questo modo saranno sempre con lui. A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel quarto episodio Il quarto episodio della S02 di ADOW è interamente ambientato nel presente. Un nuovo, brutale omicidio scuote Oxford, e ormai Domenico, nonostante non sia riuscito a collegarlo direttamente ai De Clermont, non ha dubbi: la rabbia nel sangue è tornata. Gerberto, prontamente avvisato, non può crederci: forse finalmente potrà fare fuori per sempre i suoi rivali e prendere il controllo della Congregazione. Intanto Marcus si reca presso una casa d’aste per acquistare un lotto preciso, il lotto 42. A Phoebe Taylor, la consulente che lo segue, dice che si tratta di un cimelio di famiglia di cui vorrebbe tornare in possesso. E’ una mezza verità: quando la donna gli mostra il lotto 42, infatti, scopriamo che si tratta dei due ritratti elisabettiani regalati a Jack da Matthew e Diana, ritratti che sono la conferma del loro viaggio nel tempo. Il “giovane” vampiro è costretto ad attendere di partecipare all’asta per poterne entrare in possesso, ma alla fine ci riesce. Potrà però ritirare il lotto soltanto il giorno successivo, nel frattempo i cimeli verranno conservati nel caveau. A casa, Marcus rassicura Nathaniel e Sophie, suoi ospiti: la loro bambina sta bene, però per stare tranquilli è meglio farla nascere in ospedale. Devono fidarsi di lui, la Congregazione non verrà mai a sapere niente.