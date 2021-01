A Discovery of Witches 2, cos'è successo nei primi due episodi

Ecco cos'è successo nei primi due episodi della seconda stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel primo episodio Il primo episodio della S02 di A Discovery of Witches si apre dov’era finito l’ultimo della S01, cioè con Matthew e Diana che “saltano” nel 1590 e con Satu, Knox e Gerberto che trovano casa Bishop vuota. I tre, però, ipotizzano che il vampiro e la strega si siano nascosti nel passato grazie a un particolare di non poco conto: un cambio d’abiti. Scoprire dove sono finiti, però, non sarà facile. Intanto i nostri si ritrovano per le strade della Londra elisabettiana, a un bel po’ di chilometri dal posto in cui sarebbero dovuti ricomparire. Poco male: lì vicino, infatti, c’è la vecchia casa di Matthew, e dentro, ad attendere Master Roydon (questo il nome con cui è conosciuto in quell’epoca) e sua moglie (così viene infatti presentata Diana) ci sono la governante Francoise e Kit Marlowe (sì, quel Marlowe), amico (e “collega”) di Matthew, nonché demone. Per usare un eufemismo, Kit non prende benissimo questa unione tra specie, e non si sforza di nascondere la sua contrarietà in merito.

Trovandosi a Londra, nel centro nevralgico della sua esistenza di quel periodo, Matthew si rende conto che per evitare di instillare sospetti è necessario tornare a vestire i panni dell'uomo che era sul finire del Cinquecento e, soprattutto, tornare a occuparsi di ciò di cui si occupava all'epoca: torturare i cattolici per conto di William Cecil e, allo stesso tempo, fare da spia per suo padre Philippe de Clermont presso la corte di sua maestà Elisabetta I. Intanto, però, c'è da trovare l'Ashmole 782, il Libro della Vita, e reclutare una strega che insegni a Diana come controllare e usare i suoi poteri, anche perché altrimenti sarà impossibile tornare nel presente. Mentre Matthew esce da solo di notte, Diana viene risvegliata da una strana presenza, un'aura familiare che sicuramente appartiene a una sua simile. Non si sbaglia. Scesa in strada, infatti, intravede una donna identica a Sophie, sicuramente si tratta di una sua antenata: ecco da dove arriva il pezzo degli scacchi usato per viaggiare fin lì. La strega, però, scompare nel buio. Matthew non è contento quando scopre che sua "moglie" è uscita da sola, esponendosi a chissà quali pericoli, ma Diana lo rimette a posto: anzitutto sa cavarsela da sola, e poi forse potrebbe aver trovato una maestra.

La mattina successiva, i due, vestiti ovviamente di tutto punto, passeggiano insieme e ammirano la Cattedrale di St. Paul, che in quel periodo, senza grattacieli e altri edifici enormi a fianco, era veramente maestosa. Per le strette vie del centro, però, c'è qualcuno che li sta tenendo d'occhio: si tratta di Peckham, il braccio destro di Cecil. Prima di andare a parlare col suo capo, il vampiro chiede a una sua vecchia conoscenza, William Pole, come stanno le cose al momento. A quanto pare, infatti, lui dovrebbe trovarsi a Nord, in Scozia per la precisione, dove è stato mandato per occuparsi delle streghe, colpevoli di essere venute meno alla promessa di fedeltà fatta alla sovrana. Dopo aver acquisito queste preziose informazioni, Matthew si reca da Cecil, che gli ordina di restare in città e, soprattutto, di restare a sua disposizione. Nel frattempo Diana, rimasta nuovamente sola di notte, si mette a ficcanasare e scopre una stanza segreta piena di lettere che rivelano la verità sul suo amato, cioè il fatto che in realtà anche lui professa la religione cattolica nonostante dichiari pubblicamente il contrario e nonostante per "lavoro" torturi la sua stessa gente. E ovviamente il fatto che in realtà è una spia. Quando Matthew ritorna, Diana non ci gira troppo attorno: sa tutto. E lui, tra l'altro, le sembra quasi invecchiato. Lo stress a quanto pare gioca brutti scherzi anche alle creature immortali.

Il giorno successivo Susanne, la strega intravista due notti prima, viene portata a casa Roydon e viene praticamente costretta a testare i poteri di Diana. Peccato che invece di riaccendere una fiammella la nostra faccia marcire della frutta in un cesto! La cosa fa spaventare enormemente Miss Norman, che scappa via. Diana e Matthew la seguono, ma la perdono di vista. In compenso incappano in un ragazzino di nome Jack Blackfriars che prova a derubarli. Il poverino è un orfano, e i due, mossi a compassione, decidono di "adottarlo." Da lui scoprono inoltre qualcosa di molto importante: girano delle voci su Mistress Roydon, si dice che sia una strega…e a quanto pare queste voci sono partite da un posto ben preciso, una taverna chiamata The Lamb, l'Agnello. La stessa taverna assiduamente frequentata da Kit. Matthew ci mette pochissimo a fare due più due e confronta l'amico, afferrandolo per il collo e sbattendolo contro il muro. A salvare la vita a Marlowe è Diana, che convince suo "marito" a raccontare la verità, cioè il fatto che sono arrivati dal futuro per nascondersi da dei pericolosi nemici e per trovare il Libro della Vita. Grazie anche all'intuizione di Kit, i tre convengono sul fatto che il Matthew di quel periodo dev'essere temporaneamente sparito, motivo per cui non c'è stato nessun incontro tra doppioni, dunque per adesso non c'è pericolo di ritrovarsi ad affrontare un vero e proprio paradosso. Quella sera stessa, Kit e Diana, rimasti soli, hanno un'intensa discussione davanti al camino. Lui, che comunque è sempre contrario a quell'unione tra specie, l'avvisa: non ha idea di cosa sia capace veramente l'uomo a cui si accompagna, è meglio che stia attenta, potrebbe scoprire lati del suo carattere decisamente inquietanti. Nel frattempo Matthew, che si trova presso le regie prigioni della città (cioè presso la Torre di Londra), per non destare sospetti ordina che si proceda con la tortura di un prigioniero…un certo Thomas Caldwell…

A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel secondo episodio

William Cecil ordina che si continui a torturare il povero Caldwell, nonostante Matthew sia contrario. C'è però bisogno di sapere se le streghe, specie a cui il prigioniero appartiene, stanno organizzando un'insurrezione contro la Corona, costi quel che costi. Intanto nel presente, in Lapponia, Satu va a parlare con sua madre, che le confessa di averla cresciuta in Finlandia per proteggerla. Ma da chi? O da cosa? La giovane strega vuole sapere tutto sulle sue origini: solo così potrà sfruttare al meglio i suoi poteri. Nel 1590, Diana, sempre alla ricerca di qualcuno che le insegni a usare la magia che le scorre nelle vene, entra in contatto con l'alchimista Mary Sidney, una delle numerose conoscenze di Matthew. La donna preferisce non immischiarsi in certe faccende oscure, però le offre la sua amicizia, un'offerta decisamente gradita. Intanto Master Roydon viene nuovamente invitato dal suo superiore a far cantare Caldwell con ogni mezzo necessario. Sulla via per la Torre, però, viene fermato da tre scagnozzi di un certo Hubbard, un'altra sua vecchia conoscenza dell'epoca…un prete vampiro che praticamente comanda sulla città. Onde evitare screzi incresciosi – Hubbard ha stretto un accordo molti anni fa con Philippe de Clermont, praticamente i due si sono spartiti le rispettive "aree di influenza" –, Matthew accetta di presentarsi insieme a Diana in segno di rispetto. A Hubbard, però, non sfuggono i segni sul collo di Mistress Roydon: è semplicemente impensabile che un vampiro e una strega giacciano insieme, ancora meno che un vampiro si nutra del sangue di una strega! Per proteggere Matthew, che potrebbe essere messo a morte per questo, Diana confessa di essersi data spontaneamente al suo amato per salvargli la vita, dunque si è trattato solamente di necessità, nient'altro. Hubbard sembra intenzionato a lasciar decadere la cosa dopo questa spiegazione, ma Matthew non ha dubbi: prima o poi tornerà all'attacco.