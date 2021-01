La seconda stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe' è in arrivo su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). L'appuntamento è per sabato 16 gennaio alle 21.15: ecco cosa dobbiamo aspettarci Condividi:

A Discovery of Witches 2, dove eravamo rimasti Nell'ultimo episodio della S01 (clicca qui per la recensione) abbiamo assistito al salvataggio disperato di Matthew - ferito mortalmente dalla sua ex amante, la gelosa e disperata vampira Juliette - da parte di Diana, che per amore tira fuori i suoi poteri magici più reconditi, nonché una discreta dose di coraggio! La giovane strega interpretata da Teresa Palmer - che tra l'altro sembra avere dentro di sé, nel suo DNA, la chiave per salvare la magia e le creature -, però, non è più al sicuro lì: tutti sembrano infatti interessati a lei e alle pagine del famigerato tomo Ashmole 782, dunque è tempo di mettersi in viaggio. Ma non in un altro luogo, bensì in un'altra epoca: nel XVI secolo. Tra i poteri di Diana, infatti, c'è anche il viaggio nel tempo.

A Discovery of Witches 2, la trama della nuova stagione approfondimento A Discovery of Witches 2, le foto della nuova stagione La nuova stagione della serie tv tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness si apre per l’appunto con Matthew e Diana nella Londra elisabettiana, precisamente sul finire del XVI secolo. Un mondo tanto affascinante quanto insidioso, come scoprirà la giovane strega. Un posto scelto non a caso, ovviamente, bensì per due motivi ben precisi: anzitutto c’è da ritrovare il misterioso Libro della Vita, l’Ashmole 782, a quell’epoca ancora integro, e poi c’è da “reclutare” una degna maestra che sia in grado di insegnare a Diana come controllare e usare i suoi enormi poteri.

approfondimento Teresa Palmer, le foto più belle Nella capitale di uno dei regni più potenti di quel periodo, però, i due dovranno tenere gli occhi ben aperti: le minacce nei confronti delle streghe e della stregoneria si fanno sempre più forti, e il loro amore sarà messo a dura prova. I poteri di Diana prenderanno infatti una piega inaspettata e oscura, mentre Matthew farà fatica a tornare a vivere una vita che credeva ormai archiviata per sempre. Riusciranno a superare le loro paure e la gelosia, riusciranno ad affrontare i loro demoni e i fantasmi del passato e a restare uniti? Soprattutto: riusciranno a tornare indietro, cioè nel presente?

approfondimento Matthew Goode, le foto più belle Intanto nel presente, per l’appunto, le zie di Diana, Sarah e Emily, per la loro sicurezza ma anche per quella della nipote sono costrette a rifugiarsi a Sept-Tours dalla madre di Matthew, Ysabeau De Clermont, che con le streghe non ha mai avuto un buon rapporto, per usare un eufemismo! Nel frattempo a Oxford i fidati Marcus – nominato da Matthew Primo Cavaliere dell’Ordine di San Lazzaro – e Miriam portano avanti il lavoro del loro amico e mentore e decidono di proteggere i demoni Nathaniel e Sophie, che è sempre più vicina al parto. Se la notizia che la creatura che sta crescendo dentro di lei è una strega dovesse raggiungere la Congregazione potrebbero esserci delle conseguenze terribili, dunque bisognerà fare particolare attenzione. Gerberto, Knox, Satu e Domenico si mettono alla disperata ricerca di Diana e Matthew: devono assolutamente mettere le mani sul potere della strega e sul Libro della Vita.

approfondimento A Discovery of Witches 2, la nuova stagione su Sky dal 16 gennaio Tra le new entry della seconda stagione troviamo James Purefoy nei panni di Philippe de Clermont, il marito di Ysabeau e il padre di Baldwin, nonché il patrigno di Matthew; Steven Cree nei panni di Gallowglass, il nipote di Matthew; Sheila Hancock nei panni della strega Goody Alsop; Paul Rhys nei panni del vampiro Andrew Hubbard; Adelle Leonce nei panni dell'umana Phoebe Taylor; Jacob Ifan nei panni del vampiro Benjamin Fuchs; Elaine Cassidy nei panni di Louisa de Clermont, la sorella di Matthew; Tom Hughes nei panni di Christopher Marlowe, amico di Matthew e noto commediografo; Barbara Marten nei panni di Elisabetta I, la Regina d'Inghilterra; Adrian Rawlins nei panni di William Cecil; Michael Jibson nei panni di Rodolfo II d'Asburgo; Michael Lindall nei panni di Walter Raleigh; Adam Sklar nei panni di Henry Percy.