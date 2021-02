Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor annuncia l'inizio delle riprese

Grande attesa anche per il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker . Lo show dovrebbe incentrarsi sulla vita di Obi-Wan dopo la fuga su Tatooine. L’Impero ha trionfato sulla Repubblica e i Jedi sono stati costretti a ritirarsi, in attesa di una nuova speranza. Christensen sarà dunque mostrato come Darth Vader. Tutto ciò rischia di riscrivere quella che è la mitologia di “Star Wars”. Maestro e allievo potrebbero essersi incontrati prima dello scontro mortale in “Episodio IV”.

Obi-Wan Kenobi, le parole di Ewan McGregor

Per quanto si sia parlato molto di Jon Favreau, questi non prenderà parte allo show. La regista scelta è Deborah Chow: “Ha diretto due episodi di ‘The Mandalorian’ ed è fantastica. Non vedo l’ora di poter lavorare con lei”.

L’attore ha inoltre spiegato come “The Mandalorian” rappresenti un chiaro esempio da seguire. L’impatto avuto dallo show non può che indicare la strada maestra per i prossimi progetti Disney-Star Wars: “La serie verrà girata proprio alla maniera di ‘The Mandalorian’. Andremo a sfruttare un po’ di quella tecnologia. Ho davvero amato la serie, con quella natura in stile western. Credo sia brillante”.

Se i fan sono emozionati all’idea di rivedere McGregor nel mondo di “Star Wars”, l’attore non è da meno: “Sarà semplicemente grandioso tornare a far parte di quell’universo. Ho girato il mio ultimo film della saga nel 2003. È passato così tanto tempo. Sarà divertente. Credo ora sia più eccitante per me rispetto al passato. Ho sempre pensato ci fosse una storia da raccontare tra i miei film e quelli di Alex Guinness. È proprio quello che faremo”.