L'ex presidente della Abc Entertaiment aveva 56 anni. Il decesso è legato alle complicazioni di un infarto risalente all’autunno, che l'aveva lasciata a lungo in coma. Fra i suoi successi anche "Dharma e Greg" e "Frasier" Condividi:

È morta a Los Angeles Jamie Tarses, la prima donna a guidare l'intrattenimento di un grande network americano, la Abc, dal 1996 al 1999. Negli anni precedenti, alla Nbc, aveva lanciato sit-com di successo come Friends, Dharma e Greg e Frasier. La sua morte arriva dopo le complicazioni di un infarto risalente all'autunno, per cui era rimasta a lungo in coma.

La carriera in Abc approfondimento Friends, Lisa Kudrow parla delle riprese dell’episodio speciale Figlia del noto produttore tv Jay Tarses, Jamie Tarses inizia la sua carriera come assistente del talent executive nella stagione 1985-1986 del Saturday Night Live . Poi lavora come direttore del casting per la Loriman Productions. Dal 1987 al 1996 è alla Nbc, dove lancia moltissime serie tv di successo. Nel 1996 poi arriva la svolta: appena 32enne rompe il soffitto di cristallo di Hollywood con la nomina al vertice dell'entertainment dell'emittente Usa Abc, ma nel 1999 lascia la carica per alcune frizioni con i vertici.