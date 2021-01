The Walking Dead 10, il trailer degli episodi bonus

“The Walking Dead” tornerà in televisione Il 28 febbraio 2021 negli USA, proponendo agli appassionati degli episodi bonus della decima stagione. I fan non vedono l’ora di poter tornare nuovamente al fianco dei propri beniamini. Per ingannare l’attesa ecco un ricco trailer colmo di sequenze inedite. È possibile vedere scontri, esplosioni e Maggie che parla di quanto accaduto a Negan.

Proprio questi viene mostrato al fianco di Lucille , sua moglie. La donna, a differenza del fumetto, è in vita dopo l’inizio dell’apocalisse zombie. Nel trailer la si vede infatti uccidere un walker. Fianco a fianco con suo marito, ignara di cosa il futuro abbia in serbo per entrambi. Tutto si riduce a una regola generale che viene ben esplicata nei pochi secondi di questo trailer: “La gente malvagia non è l’eccezione alla regola, è la regola”.

Episodi bonus, la trama

approfondimento

AMC ha fornito una sinossi ufficiale degli episodi bonus che andranno a completare la decima stagione dello show. Sarà possibile ritrovare i protagonisti sopravvissuti alla distruzione lasciata dai Sussurratori. Tutti proveranno lentamente a riprendersi, facendo il punto della situazione e provando a guardare al futuro con nuova speranza o rassegnazione.

Ogni singolo personaggio ha anni di battaglie alle spalle, ferite profonde sul corpo e traumi ben incisi nell’animo. Ciò vuol dire che sono vulnerabili. In questo mondo si è sottoposti a sfide costanti, tanto per il fisico quanto per la mente. Arrivano a mettere in discussione la propria stessa umanità e il senso della comunità generata. Riusciranno a trovare la forza necessaria per sopravvivere come gruppo, salvando i rapporti creati e se stessi?

Svariate le new entry nel cast. Spazio per Robert Patrick, celebre volto del T-1000 in “Terminator 2: il giorno del giudizio”. Il suo personaggio sarà Mays. Guardando al passato ci sarà anche Hilarie Burton Morgan, che interpreterà Lucille, ovvero la moglie di Negan. Okea Eme-Akwari è stato invece scelto per la parte di Elijah. I nuovi episodi saranno disponibili in Italia su Fox a partire dal 1 marzo 2021, canale 112 di Sky.