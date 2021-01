Gomorra 5, le riprese della serie tv: la foto con Marco D'Amore

Proseguono le riprese della quinta stagione di “Gomorra”. La serie TV targata Sky vanta ancora una volta la Campania come principale fonte delle proprie location per quello che sarà l’atto conclusivo. Il lavoro sul set ha avuto inizio lo scorso settembre e proseguirà fino a maggio 2021 . I fan attendono con ansia l’arco narrativo conclusivo, che sarà diretto da Claudio Cupellini e Marco D’Amore . L’attore ha ormai da tempo fatto il proprio esordio dietro la macchina da presa, dalla quarta stagione di “Gomorra” al film spin-off “L’Immortale”, dedicato al suo personaggio, Ciro Di Marzio.

L’ultimo set sfruttato dalla produzione è a Marcianise, in provincia di Caserta. Il 18 gennaio 2021 è stato avvistato Marco D’Amore aggirarsi nei pressi del Palazzo Grauso-Tartaglione . Un luogo alquanto famoso, considerando come proprio di recente sia stato utilizzato da Sergio Rubini per “I Fratelli De Filippo”.

Le riprese si sono prolungate fino a notte inoltrata, con troupe e cast accolti dal sindaco Antonello Velardi, insieme ad alcuni amministratori comunali. Un ritorno a casa, per così dire, per D’Amore, la cui madre è proprio di Marcianise. Svariati selfie e qualche parola in merito alla prossima stagione: “Siamo ormai a metà percorso. Le riprese termineranno a maggio. Viviamo una grande emozione dopo dieci anni di vita”. Il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha di certo rallentato i lavori, ma l’attore e regista ha spiegato come ogni giorno tutti vengano testati e come il set sia attrezzato per ogni evenienza.

Gomorra 5, cosa sappiamo

Grande riservatezza in merito alla trama della quinta stagione di “Gomorra”, che promette di concludere questo esaltante ciclo in maniera memorabile. I fan attendono con ansia l’arrivo dei nuovi episodi e sono costantemente a caccia di indizi.

Il tema principalmente discusso online è il possibile ritorno in scena di Ciro Di Marzio. Sul set è stato avvistato più volte Marco D’Amore ma, come detto, questo è giustificabile col fatto che sarà impegnato come regista. Il film spin-off “L’Immortale” però spiega come sia ancora vivo. Il colpo di Genny non è stato mortale e dunque i due potrebbero ritrovarsi nuovamente faccia a faccia o, chi può dirlo, fianco a fianco. Alleati o nemici che siano, gli appassionati di “Gomorra” non vogliono altro che la chiusura di un cerchio. Tutto ha avuto inizio con loro due e tutto terminerà, probabilmente, con loro.

Genny è tornato in latitanza, come dimostra il finale della quarta stagione. Dopo aver chiuso quasi tutte le questioni ancora aperte, uccidendo Patrizia e suo marito Mickey, si è rintanato in un rifugio dal quale continuerà a gestire il proprio impero. La guerra con ciò che resta dei Levante non è ancora conclusa e non è possibile dimenticarsi di Enzo "Sangue blu". Questi ha perso tutto nella quarta stagione, un occhio, la fidanzata, e la sorella.