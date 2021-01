1/17

A Discovery of Witches 2, episodio 1: A Madison, Satu, Knox e Gerberto scoprono che Diana e Matthew sono spariti…e che quasi sicuramente sono tornati indietro nel tempo. Ma dove? E per quale motivo? Nella Londra del 1590, Matthew – che in quell’epoca è conosciuto come Matthew Roydon e che lavora per William Cecil perseguitando i cattolici per compiacere sua maestà – e Diana ricevono un “benvenuto” piuttosto movimentato da parte di Christopher Marlowe, amico e complice del vampiro. © SKY

