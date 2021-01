E' finalmente arrivato il momento di scoprire che fine hanno fatto Diana Bishop e Matthew Clairmont, i protagonisti di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe', in onda su Sky Atlantic con i nuovi episodi da sabato 16 gennaio alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

Dopo il successo della prima stagione, A DISCOVERY OF WITCHES - IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE torna su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Il fantasy drama a tinte gotiche targato Sky Original, tratto dalla saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime, ripartirà domani, 16 gennaio alle 21.15 e sarà disponibile on demand su Sky. Ancora protagonisti Teresa Palmer (Knight of Cups, La battaglia di Hacksaw Ridge) e Matthew Goode (Stoker, A Single Man, Downton Abbey), che hanno incantato il pubblico con la loro storia d’amore impossibile nei panni di Diana Bishop e Matthew Clairmont e che ritroveremo nascosti nella Londra elisabettiana a seguito del loro viaggio nel tempo.