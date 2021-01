Sex and the City: il compenso delle attrici è di un milione di dollari

Variety ha pubblicato in esclusiva i compensi delle tre attrici per i dieci episodi del revival

Stando a quanto riportato dal magazine, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ( FOTO ) e Cynthia Nixon riceveranno un compenso di circa un milione di dollari a episodio per un totale di dieci episodi dalla durata di trenta minuti ciascuno.

Poche ore fa Variety ha riportato in esclusiva la notizia del compenso delle tre attrici che ricopriranno anche i ruoli di Executive Producer insieme a Michael Patrick King .

Dopo anni di voci, indiscrezioni e supposizioni, la conferma è finalmente arrivata. Sex and the City si prepara a continuare il racconto delle protagoniste tra amore, lavoro e amicizia, unica assente Kim Cattrall , interprete di Samantha Jones.

Sex and the City, la serie tv torna: confermato il revival

Sex and the City: le riprese

Il revival, intitolato Just Like That, è stato annunciato dalle attrici e da HBO Max, la piattaforma sulla quale farà il suo debutto prossimamente.

Per quanto riguarda le riprese, la produzione dovrebbe prendere avvio a primavera inoltrata; la location sarà ovviamente New York, grande protagonista della serie.