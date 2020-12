The Prince, la Regina Elisabetta e Baby George nella clip parodia

Gary Janetti , creatore dei Griffin, ha pubblicato un video estratto dall’imminente serie The Prince che negli ultimi mesi ha attirato attenzione mediatica a livello internazionale.

The Prince: il video da già di 200.000 visualizzazioni su Instagram

approfondimento

The Prince, Sophie Turner sarà la Principessa Charlotte

Il filmato, pubblicato sul profilo Instagram dell’autore e dalla durata di pochi secondi, vede come protagonisti il piccolo principe George e la Regina Elisabetta II, intenti a tenere il celebre discorso di fine anno.

Il video ha subito conquistato il web tanto da contare al momento più di 200.000 visualizzazioni su Instagram. Gary Janetti non ha rivelato informazioni sulla data di uscita della serie annunciando soltanto il suo arrivo su HBO Max, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli futuri.