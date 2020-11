The Prince, Sophie Turner sarà la Principessa Charlotte

Sophie Turner entra a fra parte della Famiglia reale britannica , come? Ovviamente grazie alla serie The Prince in cui presterà la sua voce alla Principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate.

The Prince: la serie TV

La serie animata si concentrerà sulla vita del piccolo George, protagonista assoluto delle vicissitudini raccontate, al suo fianco i componenti principali della Famiglia reale, presenti alcuni degli attori più popolari della settima arte, tra loro Lucy Punch per Kate Middleton, Tom Hollander per il Re Filippo e il Principe Carlo, Iwan Rheon per William, Orlando Bloom (FOTO) per Harry e Condola Rashād per Meghan.