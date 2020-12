Deutschland 89, cos'è successo negli episodi 3 e 4 della serie tv

Ecco cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio di 'Deutschland 89 - La caduta del Muro', in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Sempre sotto l’effetto dei funghetti, Martin si fa accompagnare da Carl a casa di Nicole. Mentre Max dorme, un decisamente disinibito Kolibri e una decisamente divertita Signorina Zangen si lasciano andare alla passione. Ma qualcuno bussa alla porta: è di nuovo Carl, che propone ai due di partire immediatamente per Francoforte, per un concerto. Ovviamente si tratta di una bugia: lui e sua moglie stanno organizzando un attentato, proprio come previsto dalla CIA. Valdez corre a casa di Martin, ma non trova nessuno. In compenso, però, scopre delle fialette contenenti del veleno… Dopo aver recuperato alcune informazioni, Brigitte vola verso casa di Nicole, ma arriva troppo tardi: il pulmino dei Baumgarten è già lontano.

Martin, che ha il KGB alle calcagna, va a trovare suo figlio, al sicuro da Nicole. Poi va a casa dei Baumgarten, e lì viene drogato da Sabine, che gli mette dei funghetti allucinogeni nel piatto a sua insaputa. Sotto l’effetto degli psichedelici, Kolibri rischia di mandare all’aria la sua copertura, ma alla fine riesce a cavarsela, e i Baumgarten decidono ufficialmente di “arruolarlo.” Brigitte – che lo sta ascoltando presso la sede di Berlino Est della CIA insieme a Hector – si fida di lui, ma l’Agente Valdez preferisce andare a prenderlo: è troppo pericoloso lasciarlo in giro in quelle condizioni.

approfondimento

Deutschland 89, foto e anticipazioni degli episodi 3 e 4

Lenora si è finalmente ripresa, e ora può tornare operativa. Dopo aver salutato Rose – che comunque promette di mettersi nuovamente in contatto con lei –, la zia di Martin chiede a Grigore (nome in codice Pantera), l’agente dei servizi segreti rumeni che l’ha aiutata a uscire di prigione, per quale motivo si trovi lì. Semplice: perché la loro lotta – e per loro s’intende quella dell’R.F.A., la Rote Armee Fraktion, il terrorismo rosso – non è ancora finita. Prendendolo di sorpresa, Lenora riesce a farsi dare da Fuchs le chiavi dell’arsenale dell’HVA, e poi si mette in viaggio col suo nuovo partner verso Francoforte.

Tischbier, che nel frattempo è entrato in parlamento, incontra Tina e Ingrid. Per la dottoressa Fischer ci sono brutte novità: suo marito purtroppo è morto in prigione nel 1988. Successivamente Tobias si vede con Fuchs e lo avvisa: la CIA sta iniziando a reclutare i pezzi grossi dell’HVA e della STASI. Bisognerà valutare ogni cosa con estrema attenzione, ma soprattutto bisognerò scegliere da che parte stare in questo nuovo mondo.