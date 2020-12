Walker, il primo trailer del reboot con Jared Padalecki

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a dicembre

Jared Padalecki ha così commentato la diffusione del trailer in un post sul proprio account Twitter ufficiale: “Questo è stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui. Ci ho messo tutto il mio cuore. Spero vi uniate a noi il 21 gennaio 2021 per la premier di ‘Walker’”. Fin dal trailer è chiaro come il tipo di narrazione sarà ben differente da quanto proposto dalla serie con Chuck Norris. La trama orizzontale avrà infatti un peso ben maggiore, senza dare totale risalto ai singoli episodi indipendenti.