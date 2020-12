Riviera 3, cos'è successo nel finale di stagione

Ecco cos'è successo nel settimo e nell'ottavo episodio della terza stagione di 'Riviera' (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

La scoperta che dietro l’assassinio di Victor c’è Juliana Castillo sconvolge tutta la città…e Gabriel non può fare a meno di chiedersi se, in fondo, non sia stato un po’ anche colpa sua e della sua partner. Georgina, però, non la pensa così: ognuno è responsabile delle proprie scelte, con tutte le conseguenze del caso, ma nessuno è responsabile delle scelte degli altri. E poi vivere con addosso la zavorra del senso di colpa non ha senso, non per lei quantomeno. Non in quel modo. Dario e Cesar, sconvolti per l’improvvisa morte del padre, si chiudono nel proprio dolore, e Daphne, rimasta sola, prova a riavvicinarsi a Georgina. Questa, però, la manda comprensibilmente a quel paese: non si lascia a marcire in un ospedale psichiatrico una persona che ti ha aiutato a coprire un omicidio, c’è un limite a tutto!

Il settimo e penultimo episodio di Riviera 3 comincia esattamente dov’era finito il sesto, con la pioggia di pallottole sul red carpet del party di festeggiamento per la vittoria di Victor Alsina Suarez alle elezioni amministrative. Alex e Cesar vengono feriti, ma non gravemente. E’ evidente: l’obiettivo dell’imboscata è il neo (ri)eletto sindaco…che infatti è stato centrato in pieno e che ora giace a terra senza vita… La domanda che tutti si fanno ovviamente è la stessa: chi è il mandante di questo efferato omicidio??

Georgina e Gabriel si confrontano. Lei gli racconta quanto appena scoperto, e lui rimane sconvolto quando viene a sapere la verità…ma dietro dev’esserci altro, è quasi certo che sia così. Ellen intanto ricatta il Dr. Gonzalez e lo obbliga ad aiutarla a portare avanti la prossima fase del suo piano. Quando Dario decide di mettere fine alla Cirsium, Ellen suggerisce ad Alex di annientarlo: non possono fermarsi proprio ora. Ad ogni modo, è ormai chiaro che l’intento dell’assistente di Harewood va ben oltre ciò in cui si è ritrovato coinvolto Tomas. Georgina e Gabriel mettono il Dr. Gonzalez con le spalle al muro, e questi non può fare altro che confessare: Ellen ha intenzione di contaminare la prossima fase della sperimentazione utilizzando lo stesso farmaco che ha ucciso Tomas. Poi finalmente potrà vendicarsi: incastrerà Alex per omicidio, distruggendola per sempre.

Alla ricerca di risposte, Georgina si mette sulle tracce di Ellen, ma invece trova sua madre, che le racconta qualcosa di molto interessante. Suo marito, il padre di Ellen, era uno scienziato piuttosto apprezzato e stimato nel suo campo, ma un giorno ebbe la sfortuna di incappare in Alex Harewood. La multi-miliardaria comprò la sua società e rubò la sua ricerca, tagliandolo completamente fuori, cosa che lo portò alla disperazione e al suicidio. Ma per quale motivo ora Ellen lavora proprio per quella donna, peraltro con un cognome diverso? Semplice: per vendicare la morte del genitore. Ora è tutto chiaro.

Riviera 3, cos'è successo nell'ottavo episodio

approfondimento

Riviera 3, da Venezia a Buenos Aires: le location della serie tv. FOTO

Georgina e Gabriel si fiondano a tutta velocità alla Cirsium per evitare l’ennesima tragedia. Intanto Alex sta parlando ai nuovi volontari, ringraziandoli per il loro prezioso contributo nello scrivere un nuovo capitolo della storia della medicina. Un futuro pieno di promesse e di rivoluzionarie novità…peccato che Ellen, nel frattempo, stia mettendo nel composto che verrà somministrato le sostanze letali che le permetteranno di incastrare la sua capa. Riusciranno i nostri a fermarla in tempo? A quanto pare potrebbe rivelarsi più difficile del previsto: Ellen, infatti, ha avvisato la sicurezza del loro possibile arrivo, così i due vengono portati non nella sala conferenze, bensì nei sotterranei.

Alex dà inizio alla presentazione, e a quel punto la sua assistente traditrice (anche se lei per ora non lo sa) comincia ad avere dei dubbi: riuscirà a portare a termine il suo piano? In fondo queste persone sono innocenti, e il nuovo farmaco ha veramente delle potenzialità enormi…vale la pena mandare tutto all’aria in quel modo? Non bisognerebbe guardare al bene più grande? A conclusione del suo discorso, però, la multi-miliardaria di ghiaccio fa l’errore di dire che i risultati ottenuti sono stati tutti farina del suo sacco, compresa l’idea alla base di questa nuova e promettente medicina. E’ la classica goccia che fa traboccare il vaso, e qualcosa dentro Ellen si spezza: procederà come previsto.

Georgina e Gabriel riescono a trovare il modo per fuggire, ma è troppo tardi: i volontari hanno ricevuto la loro dose…e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti… I medici si mobilitano per salvarli, ma tre di loro purtroppo non ce la fanno. Cynthia riesce a scappare, ma Dario fa in modo che Alex e Ellen vengano arrestate. Poi il figlio maggiore di Victor decide di chiarire alcune cose pubblicamente per scagionare suo padre, mai convolto con la Cirsium e estraneo ai fatti che hanno portato alla morte di Tomas.