Jurassic World: Nuove avventure, il trailer della seconda stagione

Jurassic World: Nuove avventure, trama e cast

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a dicembre

I protagonisti di “Jurassic World: Nuove avventure” sono un gruppo di sei adolescenti, scelti per vivere l’esperienza di una vita. Si ritrovano a prendere parte a un campo estivo nel cuore di Jurassic World, celebre parco divertimenti ricolmo di dinosauri di vario genere. Sono del tutto ignari di quanto sta accadendo dall’altra parte dell’Isla Nublar, dove l’Indominus Rex semina il panico. Tutto viene distrutto, costringendo gli umani a fuggire per avere salva la vita. I protagonisti del primo film live action della nuova trilogia riescono a far fuori il dinosauro, per poi organizzare il rimpatrio di tutti gli esseri umani presenti sull’isola. Tutti tranne i giovanissimi protagonisti della serie animata. Impossibilitati a far ritorno a casa, dovranno far gruppo per avere salva la vita in un ambiente ostile, che li identifica come facili prede.