Riviera 3, cos'è successo negli episodi 5 e 6 della serie tv

quinto e nel sesto episodio della terza stagione di 'Riviera'

Usando il loro potenziale assassino come scudo umano, i due compagni di sventure riescono a cavarsela anche stavolta…ma a un certo punto Cesar chiede a Georgina di dire la verità sul suo passato, un passato che racchiude bugie, tradimenti, e tanta violenza, fisica e psicologica Presa un po’ alla sprovvista, la nostra si ricompone immediatamente, e ammette che quella di Venezia non è stata la sua prima volta: anni prima, infatti, le era già capitato di uccidere (ndr, vedere alla voce Adam Clios, per esempio). Gabriel è colpito, sia dalla confessione in sé, sia dalla decisione della sua partner di aprirsi e di fidarsi di lui.

Cesar, che dovrà metterli a tacere per sempre, si mette in viaggio: che la caccia abbia inizio. I due provano a depistarlo, ma il figlio minore di Victor Alsina Suarez sa il fatto suo, e alla fine li mette con le spalle al muro su un treno. Partono dei colpi di pistola, Gabriel risponde colpendo in faccia Cesar con un estintore, e Georgina si impossessa dell’arma: da cacciatore a ostaggio, il passo è stato più breve del previsto.

A Buenos Aires, Victor e Dario sono ovviamente contenti di riavere indietro Cesar tutto intero (più o meno!), ma il sindaco in corsa per la rielezione ci tiene a precisare una cosa: non basta questo per essere amici, o anche solo per non essere nemici. Nonostante sia stato loro consigliato di lasciare la città per il loro stesso bene, Georgina e Gabriel fanno esattamente il contrario e si mettono alla ricerca di Juliana Castillo. E’ lei a rivelare che Tomas prendeva molti soldi da un club di polo. Al club, i nostri scoprono anzitutto che Alex è la sponsor neanche troppo misteriosa, e poi che Daphne e Dario si trovano lì. Nell’aria c’è tensione. Nonostante questo incontro poco piacevole, Georgina e Gabriel continuano a ficcanasare come se nulla fosse. Non sanno di essere tenuti d’occhio dagli uomini armati di Victor.

Riviera, cos'è successo nel sesto episodio

E’ il giorno delle elezioni, e Victor ha un’ultima possibilità per persuadere i cittadini a riconfermarlo alla guida di Buenos Aires. Si reca insieme ai figli ai seggi: quale immagine migliore di quella di un padre accompagnato dalla prole per convincere le brave persone che dovranno votare per lui? Intanto Georgina e Gabriel provano a convincere Juliana a parlare con un avvocato, ma senza successo. Un vero e proprio buco nell’acqua.

Fuori, per strada, i due vengono avvicinati da un certo Rodolfo, che ha informazioni in merito alla morte di Tomas. Peccato che a tenerlì d'occhio ci siano sempre gli uomini di Victor. Meglio dividersi e cercare di depistarli: si rivedranno tra un’ora in un posto sicuro. Alla fine, dopo un intenso inseguimento per le vie del disagiato quartiere Villa 31, Gabriel fa da esca, liberando così Georgina, che può andare a incontrare l'informatore.