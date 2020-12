Romulus, le anticipazioni del finale di stagione della serie tv

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'Romulus', la serie tv di Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione e coraggio, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Non perdere gli episodi 9 e 10 (finale di stagione), in onda venerdì 4 dicembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Romulus, episodio 9

Yemos coglie al volo un’occasione e riesce a liberarsi e a raggiungere Wiros, sua madre, suo nonno e gli altri: finalmente sono insieme, e anche per questo deve ringraziare Rumia, che lo ha salvato di nuovo, e la Lupa, che ormai è diventata una parte di lui. Convincere i Trenta, però, non sarà facile, e non solo per la diffidenza verso i figli della Signora dei Lupi, ma anche, soprattutto, per quanto successo a Enitos. In fondo si tratta della parola dell’attuale Re dei Re contro quella di un possibile fratricida: cos’è veramente successo quel giorno lo sanno solo loro. Amulius è alla ricerca di un segno da parte degli dei, ma gli dei non vogliono rispondere alle sue domande. Ilia non capisce: cosa può essere successo di così grave per meritare questo silenzio? Forse è colpa sua…forse non era pronta per votarsi al Signore delle Battaglie… Wiros è ovviamente felice del ritorno di quello che per lui è come un fratello, ma siamo sicuri che le promesse fatte finora verranno mantenute? Lui e gli altri del branco avranno finalmente la loro città?

