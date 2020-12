La Casa di Carta, Netflix lavora al remake coreano della serie tv

Alex Pina: “superare i confini culturali e diventare un punto di riferimento per migliaia di spettatori in tutto il mondo”

Alex Pina, Creator ed Executive Producer della serie, ha parlato del grande lavoro fatto nel settore dello spettacolo coreano: “Da anni i creator coreani stanno sviluppando il loro linguaggio e una propria cultura audiovisiva. Sono stati in grado, proprio come le nostre serie, di superare i confini culturali e di diventare un punto di riferimento per migliaia di spettatori in tutto il mondo, soprattutto per le persone più giovani”.

In seguito, Alex Pina ha aggiunto: “È per questo motivo che trovo davvero affascinante che il mondo de La Casa di Carta possa risultare così attraente ai creator coreani tanto da voler sviluppare una adattamento. Inoltre, il fatto che l’azione sia ambientata nella penisola coreana, per me, è una pietra miliare di cui sono felicissimo”.