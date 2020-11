Penny Dreadful: City of Angels, il trailer della serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo 'Penny Dreadful: City of Angels', lo spin-off di Penny Dreadful ambientato nella soleggiata e "maledetta" Los Angeles degli anni Trenta. Nel cast Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Nathan Lane, Kerry Bishé, Adriana Barraza, Michael Gladis, Rory Kinnear. L'appuntamento coi primi due episodi (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) è per sabato 5 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic

PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, LA TRAMA

approfondimento

Penny Dreadful: City of Angels, su Sky dal 5 dicembre. FOTO

Penny Dreadful: City of Angels è lo spin-off della serie horror Penny Dreadful, le cui tre stagioni andarono in onda dal 2014 al 2016. In questo caso l'ambientazione è la California del 1938, con tutte le tensioni dell'epoca: da una parte la Golden Age di Hollywood, dall'altra forti tensioni sociali che rischiano di far precipitare il Paese nel caos. In mezzo, il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto), il primo investigatore chicano della Polizia di Los Angeles, e il suo collega più navigato, il veterano ebreo Lewis Michener (Nathan Lane). I due si ritrovano a indagare su un efferato omicidio, ma il caso si rivela più complicato del previsto. Vega e Michener si ritrovano ben presto invischiati in una rete di eventi in qualche modo riconducibili alla costruzione della prima autostrada della città e alla tradizione latinoamericana, con le sue leggende e le sue credenze. Sullo sfondo, l'ascesa della propaganda radiofonica di matrice evangelista e le pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich, in pieno fulgore nella vecchia Europa. Come se tutto questo non bastasse, Tiago e la sua famiglia si scontrano con minacciose forze sovrannaturali intenzionate a distruggere per sempre le loro esistenze. Tra queste ce n'è una particolamente pericolosa e infida, il demone Magda (Natalie Dormer), capace di assumere le sembianze di chiunque voglia.

Ecco il cast della serie: