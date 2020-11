Fargo 4, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Su Sky Atlantic è finalmente in onda la quarta stagione di 'Fargo', la geniale serie tv creata da Noah Hawley. Non perdere gli episodi 5 e 6, in onda lunedì 30 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Fargo 4, episodio 5: La culla della civiltà

Il giorno prima del suo compleanno, Etherilda decide di scrivere una lettera anonima al Dr. Harvard per avvisarlo in merito alla condotta dell'infermiera Mayflower. Su ordine di Josto, Odis fa arrestare alcuni fedelissimi di Cannon, ma in mezzo c'è anche suo figlio Lemuel. Doctor Senator va a uno dei soliti incontri con Ebal Violante, ma ad aspettarlo trova qualcun altro. Intenzionato a trovare a ogni costo le sue due fuggitive, Dick Wickware va a parlare con Etherilda a scuola...e la minaccia di farla espellere. Anche Cannon vuole trovare Zelmare e Swanee, le ladre che gli hanno fatto fare quella figuraccia. Prima, però, andrà a fare quattro chiacchiere con gli Smutny. Gaetano e Calamita tramano in segreto. Patrick giura di proteggere Satchel.

Fargo 4, episodio 6: Camp Elegance

Loy e i suoi uomini fanno una "sorpresa" al detective Weff e lo costringono a cambiare schieramento: ora lavorerà per loro, e per prima cosa dovrà riportare a casa sano e salvo suo figlio. Oraetta viene chiamata a rapporto dal Dr. Harvard, che, giustamente, vuole delle spiegazioni: riuscirà a cavarsela anche stavolta? Zelmare e Swanee, costrette a collaborare con Cannon, devono mettere le mani su un bottino piuttosto importante: Gaetano Fadda. Ebal Violante torna da New York insieme a un certo Joe Bulo e avvisa Josto: avranno l'aiuto richiesto, ma ad alcune condizioni. La vita di Satchel è in pericolo, e il Rabbino, dopo molti anni, si trova nuovamente di fronte a una scelta difficilissima ma necessaria.