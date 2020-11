Riverdale 5, il nuovo poster: un personaggio ritornerà in vita?

Spazio agli zombie in “Riverdale 5” oppure il ritorno alla luce di un personaggio morto o seppellito vivo. Grandi sorprese per i fan e poi un lungo salto temporale

Ciò che possiamo vedere è una foresta racchiusa in una coltre di nebbia, con una mano cadaverica che sbuca dal terreno. La foto è accompagnata dal seguente post: “Niente resta sepolto per sempre”. A ciò si aggiunge una lunga serie di emoticon, che per molti potrebbero contenere un importante spoiler sulla trama della quinta stagione di “Riverdale”.

In una serie TV come “ Riverdale ”, nessuno è realmente morto. Una teoria che potrebbe essere messa alla prova nel corso della quinta stagione dello show di Roberto Aguirre-Sacasa . Questi ha infatti dato il via a un’accesa discussione su Twitter, e non solo, pubblicato un nuovo poster relativo all’amato teen drama, che farà il suo debutto su CW il 20 gennaio 2021 .

Non mancano di certo i personaggi da poter riportare in vita, che farebbero la gioia dei fan. Basti pensare a Jason Blossom , fratello di Cheryl. Il suo corpo è stato ritrovato nello Sweetwater River e, dopo aver trascorso un po’ di tempo col cadavere, Cheryl ha infine deciso di organizzare una pira funeraria proprio in quelle acque.

Tante le emoticon che accompagnano il post, che potrebbero raccontare un po’ l’intera stagione. C’è di certo spazio per un camion, così come nel post dedicato allo “senak peek” fornito da Aguirre-Sacasa in occasione di Halloween: “Attenzione alla Lonely Highway, e al camion che percorre le sue strade di notte”. In uno scatto si vedeva la parte anteriore del mezzo decorata con uno scheletro incatenato. Chi può dire che le due storyline non siano legate.

Riverdale 5, cosa sappiamo

Come i fan ben sanno, la quinta stagione di “Rivedale” si aprirà con degli episodi della quarta. Si tratta dei numeri 20, 21 e 22, che faranno da ponte tra le due storyline, prima del gran salto temporale. Vi sarà dunque spazio per il ballo di fine anno e per il diploma. Una degna chiusura per questo primo e importante arco narrativo. Ecco le parole di Roberto Aguirre-Sacasa: “Si tratta di episodi molto emozionanti. C’è ancora molto dei personaggi da portare in scena. Ciò che fremo è iniziare con questi tre episodi. Non possiamo privare i nostri protagonisti del diploma, dopo aver trascorso il liceo con loro. Riprenderemo esattamente da dove ci eravamo fermati”.

Spazio per Marisol Nichols e Skeet Ulrich, con quest’ultimo che non sarà presente nel nuovo arco narrativo della quinta stagione, post salto temporale. Sacasa ha però sottolineato come FP non morirà. Un allontanamento era previsto anche per Nichols, ma sembra che i piani siano cambiati. Spazio inoltre al triangolo tra Betty, Jughead e Archie, che coinvolge in realtà anche Veronica.

Il salto temporale sarà di ben cinque anni. Andrà di certo a scombinare gli equilibri attuali, proponendo nuove relazioni che vedranno protagonisti gli attuali personaggi e, perché no, alcune new entry.